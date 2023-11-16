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Лаишевские бойцы во время отпуска рассказали школьникам о службе в зоне СВО
Участники спецоперации из Лаишевского района РТ во время краткосрочного отпуска посещают учеников школ.
На занятие объединения дополнительного образования «Патриот» Никольской школы был приглашен ее выпускник — боец СВО Роман. Воспитанники кружка провели для гостя экскурсию по уголку боевой славы.
Участнику спецоперации передали коробки с гуманитарной помощью, собранные педагогами, родителями и учащимися школы, и письма солдатам, написанные детьми.
В Среднедевятовской школе прошла встреча с участником СВО Александром. К слову, боец уже второй раз посещает ребят в этой школе, так как уже дважды приходил в отпуск. Педагоги и ученики задавали вопросы про жизнь и подвиги военнослужащих, а Александр рассказал ребятам о необходимости прохождения службы в армии, добросовестного выполнения гражданского долга перед Отечеством, отметил, как важно учить историю. Бойцу вручили подарки и выразили слова благодарности.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района, дети очень внимательно слушали военнослужащих.
«Вопросов задавали немного, но им было интересно, как в условиях военных действий военнослужащие готовят, из каких продуктов, где они там питаются и где моются. Также прозвучали вопросы о том, какое оружие используют солдаты. Также учеников интересовало, какая там погода и всего ли хватает, в чем нуждаются сейчас участники СВО. Александру, который уже во второй раз встретился с ребятами, задали вопрос, как он изменился за этот год», — рассказали в пресс-службе.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых – создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевцы отправили в зону СВО лодку, УАЗ и именные посылки.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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