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Лаишевцы доставили 75 тонн шифера в ЛНР для восстановления домов
Лаишевский район Татарстана доставил 75 тонн стройматериалов в подшефные города Татарстану Лисичанск и Рубежное.
Груз сопровождал руководитель аппарата Совета Лаишевского района Рамил Гарифуллин. Его встретил куратор от Татарстана в ЛНР Фаниль Аглиуллин.
Шифер крайне необходим для ремонта частных домов, утонили «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района РТ.
Сейчас в Лисичанск и Рубежное активно возвращаются жители. «Это поможет людям быстрее вернуться к нормальной жизни», — отметил Фаниль Аглиуллин.
Забота об еще одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае 2023 года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».
Фото предоставлено пресс-службой Лаишевского района РТ.
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