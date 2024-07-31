Лаишевцы доставили 75 тонн шифера в ЛНР для восстановления домов

Лаишевский район Татарстана доставил 75 тонн стройматериалов в подшефные города Татарстану Лисичанск и Рубежное.

Груз сопровождал руководитель аппарата Совета Лаишевского района Рамил Гарифуллин. Его встретил куратор от Татарстана в ЛНР Фаниль Аглиуллин.

Шифер крайне необходим для ремонта частных домов, утонили «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района РТ.

Сейчас в Лисичанск и Рубежное активно возвращаются жители. «Это поможет людям быстрее вернуться к нормальной жизни», — отметил Фаниль Аглиуллин.

Забота об еще одном городе ЛНР — Рубежном — была возложена на Татарстан в мае 2023 года. Новый подшефный населенный пункт меньше Лисичанска, но сохранился лучше. Подробнее читайте в материале «В Рубежном ситуация лучше — есть свет, газ и вода»: Татарстан восстановит еще один город.

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