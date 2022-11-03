Лайшев: «Валиева и Загитова? Тренеры любят избирать фигуристов татарской национальности»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что фигуристы татарской национальности сильно востребованы у российских тренеров.

Напомним, Камила Валиева и Алина Загитова стали олимпийскими чемпионками под руководством Этери Тутберидзе.

«Есть ли тенденция в том, что татарские фигуристки добиваются максимума под руководством Тутберидзе? Безусловно, в их характерах есть национальные черты.

Наш характер здесь приветствуется. Тренеры любят избирать ребят нашей национальности – татар. Они более координированные, более послушные, не так избалованы современными технологиями», – заявил Лайшев в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал полную версию интервью с Ренатом Лайшевым, в котором он поделился своим мнением о главных интригах нового сезона фигурного катания в России и сделал ряд неожиданных заявлений об уходе Тутберидзе из «Самбо-70».