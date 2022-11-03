Ренат Лайшев: «До «Самбо-70» у Тутберидзе не было четырех олимпийских чемпионок»

В эти выходные пройдет очередной этап российского Гран-при по фигурному катанию. В Казани соберутся олимпийская чемпионка Камила Валиева и другие звезды. Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в интервью «ТИ-Спорт» поделился своим мнением о главных интригах нового сезона. А также сделал ряд неожиданных заявлений об уходе Тутберидзе из «Самбо-70».

Ренат Лайшев: «Татары – самые лучшие и благодарные зрители» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Этапы Гран-при смотрели миллионы, людям надоела напряженная обстановка»

Состоявшиеся этапы российского Гран-при не сказать, что вызвали ажиотаж. Хотя говорили, что они станут заменой мировым Гран-при.

Я скажу, что этапы смотрели миллионы по ТВ. Это были выходные. Людям надоела напряженная обстановка, люди с удовольствием смотрели, но перемещаться сейчас мало кто хочет. Я видел, что на трибунах было не так много зрителей. Конец октября, все перемещаются на юг, там теплее.

При этом в Казани билетов почти не осталось. Откуда такая любовь к «фигурке»?

Татары – лучшие зрители и самые лучшие ребята. Татары – самые лучшие и благодарные зрители.

«Почему Камила не выполняла четверные? Может, держит про запас. В весе прибавила? Наверное, не исключаю» Фото Михаила Шарова / Марии Евтеевой, fsrussia.ru

«Судьи помогли Камиле в Москве? Валиева была на голову сильнее остальных»

Много разговоров, что Камиле Валиевой на этапе Гран-при в Москве судьи помогли обойти конкуренток за счет завышенных баллов.

Я считаю, что ее класс и мастерство были видны и чувствовались. Все девчонки были хороши, но Валиева была на голову сильнее остальных.

Считается, что у Софьи Акатьевой была выше базовая сложность прыжков, чем у Камилы...

Ничего страшного, судьям виднее. Почему Камила не выполняла четверные? Может, держит про запас. В весе прибавила? Наверное, не исключаю.

«К Тутберидзе все равно идут, у нее никогда не кончается скамейка запасных. Она великий гениальный тренер» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Тутберидзе – огромный бриллиант для России»

Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе и проиграла в Сочи ее ученицам. В чем причина?

Трусова – великая спортсменка, серебряный призер Олимпиады, которая принесла много удовольствия телезрителям и всем любителям спорта. Мы должны быть ей благодарны, а это у нее временные сложности. По поводу ее ухода могу сказать как человек с большим тренерским опытом: не советовал бы спортсменам менять тренеров. Результат зависит не от тренеров, а от трудолюбия самих спортсменов. Чтобы не рассказывали, что вот она ушла и проиграла.

От Тутберидзе в разное время уходили Медведева, Косторная...

К Тутберидзе все равно идут, у нее никогда не кончается скамейка запасных. Она великий, гениальный тренер. Пользуясь случаем, поздравил бы ее с прошедшим днем тренером. Тутберидзе – огромный бриллиант для России.

Фигуристки, которых я назвал, ушли от Тутберидзе и позже заканчивали карьеру. Трусова следующая?

Не знаю. Но скажу, что дело не в тренерах, а в самих спортсменах. Нельзя говорить о потоке, есть некие обстоятельства. Есть разные причины: омоложение, ранний успех и так далее. Один только вес держать мучение, когда тебе каждый день снится чак-чак, перемяч и все остальное. Также самое главное, что есть в спорте, – потенциал нервной энергетики. Иными словами, у кого крепче нервы, тот и победил. Когда 15-летние девочки начинают выигрывать чемпионаты России и Европы, для них это крайне тяжело.

«Главное – это нервная энергетика. Отсюда и метания Трусовой: уйти-прийти, уйти-прийти [от Тутберидзе]» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Почему она ушла от Тутберидзе? Помните Олимпиаду и истерику Трусовой? Делайте выводы сами»

Почему Трусова во второй раз ушла от Тутберидзе?

У меня нет объяснений. Я могу сказать только то, что у нее папа самбист из Рязани.

Вы с ним не обсуждали?

Нет, мы эти вещи не обсуждаем. Это лично заключается в ее характере. Помните Олимпиаду и истерику Трусовой? Ну вот и делайте выводы сами. Как раз то, что я сказал ранее, главное – это нервная энергетика. Отсюда и ее метания: уйти-прийти, уйти-прийти. А в жизни до сих пор помню, как мне папа говорил: «Сынок, самое главное – не дергайся».

А почему Тутберидзе покинула «Самбо-70?»

Это не она покинула, это решение московского руководства, где решили разделить и объединить все виды спорта. Скажу так – работники спорта пока сами не понимают, для чего это сделано.

«До «Самбо-70» у Тутберидзе не было таких результатов, а затем за 12 лет четыре олимпийские чемпионки» Фото Сергея Киврина, fsrussia.ru

«Достижения Тутберидзе? Это исключительно заслуга школы «Самбо-70»

Вот как? То есть Тутберидзе сама не хотела уходить?

Ее никто не спрашивал. Представьте, она находится в Беляево, а глава организации в Медведково, где и Федерация коньков. Теперь всех объединили по профессиональному признаку: футбол с футболом, борьба с борьбой, фигурное катание с фигурным катанием.

До «Самбо-70» у Тутберидзе не было таких результатов, а затем за 12 лет четыре олимпийские чемпионки, шесть чемпионок мира и штук десять чемпионок Европы – полный набор, который есть. Зачем было что-то менять, я не понимаю.

То есть достижения Тутберидзе – это и заслуга руководства «Самбо-70»?

Руководство меня поймет. Они могут говорить, что это заслуга Тутберидзе, тренерского штаба или федерации. Но... По документам весь результат получился при объединении со школой «Самбо-70». Я должен защищать свой коллектив, если ему не отдают должное. Это исключительно заслуга школы «Самбо-70».

«Безусловно, в характерах Валиевой и Загитовой есть национальные черты. Они терпеливые. Надо отдать должное» Фото Юлии Комаровой, fsrussia.ru

«Следующий татарский фигурист – олимпийский чемпион? Алексей Лайшев, мой сын»

От Тутберидзе не ушли Загитова и Валиева, и обе добились максимума, они обе татарки. Есть ли тут тенденция?

Безусловно, в их характерах есть национальные черты. Они терпеливые. Надо отдать должное. Я хорошо знаю Женю Медведеву, это очень умная и терпеливая девочка. Но когда ты находишься на уровне двукратного чемпиона мира, то нужно думать о будущем и готовить карьеру после спорта. А так, если возвращаться к нашему характеру, здесь он приветствуется. Тренеры любят избирать ребят нашей национальности – татар. Они более координированные, более послушные, не так избалованы современными технологиями.

Из других татарских фигуристов кто следующий станет олимпийским чемпионом?

Алексей Лайшев, сын мой, ему сейчас 6 лет (смеется). Так и напишите: «смеется».