Лайшев объяснил, почему дочь Этери Тутберидзе тренируется в США

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в интервью «Татар-информу» назвал причины решения дочери Этери Тутберидзе тренироваться в США. Напомним, что Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

Пара фигуристов на Олимпиаде в Пекине выступала за сборную России. Дуэт Дэвис – Смолкин заняли 14-е место в танцах на льду. По словам Рената Лайшева, Этери Тутберидзе часто ездит в США именно к своей дочери.

«Тутберидзе зачастила в США? Там дочь у нее, это нормальное явление. Они люди творчества. Я вообще считаю, что у людей творчества всегда была своя точка зрения, хоть во времена Ленина, Хрущева или Сталина. И они, так сказать, более свободолюбивые.

Почему Диана Дэвис не тренируется в России? Сегодня нельзя загонять всех в одно дышло. Здесь должен быть выбор. И есть особенности определенные у ее дочки. Я не хочу говорить о слухе, но есть особенности, с которыми, возможно, в США тренироваться проще и, скажем так, гуманнее в отдельно взятых мероприятиях.

Что греха таить, хоть мы и взяли очень многое у Запада относительно сострадания к такой категории людей, но в нас еще сидит советское прошлое, когда мы как бы сторонились и стеснялись этих людей. Это было и по школе заметно и по взаимоотношениям между детьми. И иногда объяснял детям, что нельзя быть такими недобрыми. Надо перестраивать и голову, и мозги, и не только детей, но и взрослому населению», - заявил Лайшев корреспонденту нашего издания.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Ренатом Лайшевым.