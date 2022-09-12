Лайшев о Загитовой, Медведевой и Валиевой: «Девчонки просто сумасшедшие, милые, хорошие»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в интервью «Татар-информу» прокомментировал допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой и рассказал о своем отношении к главным звездам женского фигурного катания России.

«Судя по злобным высказываниям и беспринципности в остальных сферах деятельности, ничего удивительного в проецировании западных санкций на спорт не вижу. Яркий пример Камилы Валиевой. 15-летнюю девчонку затерроризировали на Олимпиаде в Пекине. Сначала снесли ей психологическое равновесие, а потом стали защищать. Мол, вот она несовершеннолетняя, у нее, наверное, психика слабая. Чтобы с себя ответственность свалить. И бах! Стали еще винить Тутберидзе, тренеров, наставников, кто ее послал на эти соревнования. И все это, учитывая ее уровень таланта, мастерства и нашей школы советской, российской фигурного катания, которая всегда была сильной. И все это начало отражаться и на других видах спорта. Начались дешевые притеснения России. Конечно, на Западе боятся нас», — заявил Лайшев нашему корреспонденту.

Также он рассказал о претензиях в свой адрес, что приглашал в «Самбо-70» татарок Алину Загитову и Камилу Валиеву. Отметим, что Ренат Лайшев также является представителем этой национальности.

«А еще многие мне говорили: а, татарин, своих тащишь. И про Загитову, и про Валиеву. Объективно же мне Щербакова, Медведева, Загитова и Валиева одинаково нравятся, я ими восхищаюсь, и Липницкой тоже. Девчонки просто сумасшедшие! И очень добрые, милые, хорошие. Но я еще и как педагог к ним отношусь», — заявил Лайшев.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Ренатом Лайшевым.