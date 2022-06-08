Лайшев назвал призывом к предательству России решение ISU о смене спортивного гражданства

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» решение Международного союза конькобежцев (ISU) не ужесточать правила смены спортивного гражданства

Ранее российская Федерация по фигурному катанию предлагала сделать обязательным согласование с национальными федерациями спортсменок по данному вопросу. Однако делегаты конгресса ISU отклонили это предложение

«Это идет во всех областях, не только в спорте. Запад пытается призвать россиян предать Россию во всех сферах. За океаном полагают, что если мать родная начала спотыкаться, ее нужно бросить и найти себе другую мать? Но у нас не такой менталитет. А завтра Россия будет самой процветающей в мире — в спорте и других областях. А пока нашим фигуристам и другим спортсменам надо ждать лучших времен, другого не дано. Девчонкам — тренироваться и держать форму. Тем более уровень чемпионата России по фигурному катанию сейчас даже выше, чем в соревнованиях ISU, включая чемпионат мира», — заявил Лайшев.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал об основных решениях на конгрессе ISU в Таиланде.