Лагерь «Алые паруса» будет отремонтирован в 2023 году

Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» в Тукаевском районе Татарстана будет отремонтирован в 2023 году. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Лагерь для детей и молодежи в поселке Ильичевка некогда принадлежал строительному холдингу «Камгэсэнергострой». В 2008 году он был передан на баланс города. С тех пор ремонт здесь не проводился, объект пришел в упадок.

С предложением восстановить лагерь и создать на его базе Центр военно-спортивных игр и патриотического воспитания РТ в исполком Автограда еще в 2017 году обращались активисты Общероссийского народного фронта. В прошлом году руководитель челнинского волонтерского штаба Анастасия Гайфулина попросила Президента Татарстана Рустама Минниханова оказать содействие во включении объекта в республиканскую программу ремонта загородных лагерей. Минниханов поручил Минмолодежи РТ взять проект в разработку.

На аппаратном совещании в мэрии Магдеев также отметил, что в Челнах есть вопросы по капитальному ремонту молодежных центров, подростковых клубов, укреплению материально-технической базы мест досуга по месту жительства. «Проводится достаточно активная работа во дворах, реализуются проекты по спортивным объектам, подростковым клубам», — подчеркнул глава Автограда.