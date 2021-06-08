В Челнах началась работа над проектом капремонта лагеря «Алые паруса»

В Набережных Челнах ведется работа над проектно-сметной документацией для реконструкции лагеря отдыха «Алые паруса», сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев.

Как рассказал глава города, состоялось несколько выездов на местность. Они показали перспективность проекта по возрождению места отдыха молодежи. Пейзаж, хорошее пляжное место, сама территория общей площадью в 4 гектара вписываются в концепцию создания культурно-оздоровительного центра. Реконструкцию лагеря «Алые паруса» будет курировать Министерство по делам молодежи РТ.

Лагерь для детей и молодежи в поселке Ильичевка некогда принадлежал крупнейшему строительному холдингу «Камгэсэнергострой». В 2008 году он был передан на баланс города. С тех пор в него не вкладывалось ни рубля, объект пришел в упадок.

С предложением восстановить лагерь и создать на его базе Центр военно-спортивных игр и патриотического воспитания РТ в исполком Автограда еще в 2017 году обращались активисты ОНФ. В этом году на итоговой сессии городского Совета провести ремонт лагеря Президента Татарстана Рустама Минниханова попросила руководитель челнинского волонтерского штаба Анастасия Гайфулина.

«От имени челнинской молодежи прошу вас, Рустам Нургалиевич, включить лагерь „Алые паруса“ в республиканскую программу ремонта загородных лагерей на 2022 год. Всесезонный лагерь нужен нам для волонтерских смен, смен для одаренных детей и [для детей], находящихся в социально опасном положении. Неформальные встречи помогут нам в осуществлении наших идей и проектов», — пояснила участница добровольческого движения.

Реакция руководителя Татарстана была незамедлительной. Минниханов попросил министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова взять проект в разработку.