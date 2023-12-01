Лаборатория солнечной астрономии сообщила о сильной магнитной буре

Сегодня на Земле разыгралась сильная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований Российской Академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

В частности, с 12.00 до 15.00 наблюдалась сильная магнитная буря (уровень G3 по пятибалльной шкале), а с 15.00 до 18.00 — умеренная (уровень G2 по пятибалльной шкале).

Фото: xras.ru

На данный момент магнитное поле Земли остается возмущенным, хотя говорить о магнитной буре уже нельзя. Впрочем, завтра утром, по прогнозу ученых, ожидается слабая магнитная буря (уровень G1).

Вероятность такого возмущения магнитного поля 2 декабря составляет 25% вместо сегодняшних 30%. При этом вероятность сильного магнитного шторма уменьшится с 40 до 5%.

Фото: xras.ru

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ученые ошиблись в оценках мощности магнитной бури 5 ноября.