La Primavera даст специальные концерты для держателей «Пушкинской карты»

Казанский камерный оркестр La Primavera отправляется в гастрольный тур по шести городам Татарстана. В каждом городе коллектив под управлением художественного руководителя, народного артиста Татарстана Рустема Абязова даст по два концерта. На дневную программу приглашены обладатели «Пушкинских карт». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сам Абязов.

«Наш гастрольный тур приурочен к 80-летию создания первого национального балета „Шурале“. Мы решили, что раз собираемся в гастрольный тур, так почему не совместить приятное с приятным и не дать еще по одному концерту для молодежи в тех же залах», — рассказал он.

По словам дирижера, на дневных концертах прозвучит резонансная программа оркестра La Primavera «Мелодии из мобильника».

«Идея программы в том, что гости наших концертов вживую услышат оригиналы произведений, мелодии которых они часто слышат из своих гаджетов. Многие из них не слышали в оригинальном исполнении рингтоны из своих мобильников и даже не задумывались, чья же на самом деле это музыка и как она звучала в то время, когда была написана. Этими концертами мы пытаемся исправить эту ситуацию», — поделился Абязов.

Гастрольный тур начнется в Набережных Челнах 11 октября. Концерты также пройдут в Нижнекамске (12 октября), Елабуге (13 октября), Бугульме (14 октября) и Чистополе (15 октября). Финальным аккордом турне станет концерт в Буинске (18 октября).

Напомним, проект «Пушкинская карта» инициировал Президент России Владимир Путин. Подробнее о проекте — в материале ИА «Татар-информ».