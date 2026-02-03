news_header_top
Экономика 3 февраля 2026 12:33

Кюршад Зорлу: «Мы хотим, чтобы 2026-й стал годом инвестиций Турции в Татарстан»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Присутствие турецких компаний в Татарстане должно увеличиться. Такое мнение высказал депутат Великого национального собрания Турции, заместитель Председателя Партии справедливости и развития Кюршад Зорлу на встрече с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным в Казани.

«Мы хотим, чтобы турецкие инвесторы, компании узнали еще больше о возможностях Татарстана в разных областях, куда они могли бы инвестировать. Мы хотим, чтобы 2026 год стал годом инвестиций Турции в Татарстан», – заявил он.

Зорлу отметил, что в Казани в этом году состоится большое количество международных мероприятий. Он пообещал рассказать о них депутатам Великого национального собрания Турции, чтобы они приняли в них участие.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#татарстан и турция #инвестиции в татарстан
