Фарид Мухаметшин: «Парламент намерен укреплять взаимоотношения Татарстана и Турции»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торгово-экономические, культурные и межпарламентские связи Татарстана и Турции активно развиваются. Намерены и дальше укреплять наши взаимоотношения, заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с делегацией Турецкой Республики в Казани.

«Уверен, что ваш визит в Татарстан, встречи и переговоры, знакомство с экономическим и инвестиционным потенциалом, богатым духовно-культурным наследием позволят сформировать общее представление о нашей республике. Такие визиты и встречи укрепляют взаимоотношения, дружбу, согласие между нашими республиками», – сказал он.

Мухаметшин отметил, что парламент Турции стал первым зарубежным партнером Государственного Совета Татарстана. Протоколом о сотрудничестве между Великим национальным собранием Турции и Госсоветом РТ от 30 октября 1995 года предусматривалась активизация прямых контактов между депутатами, распространение позитивного опыта законотворческой работы, обмен текстами законов, представляющими взаимный интерес.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам спикера парламента, в апреле 2015 года был подписан меморандум о дальнейшем расширении всестороннего взаимодействия между Госсоветом РТ и Великим национальным собранием Турции.

«Значительную роль в развитии братской дружбы между нашими странами и народами играют институты народной дипломатии. В настоящее время в Татарстане проживают более 2 тыс. турков», – заметил он.

Депутат Великого национального собрания Турции, заместитель Председателя Партии справедливости и развития Кюршад Зорлу поблагодарил татарстанских депутатов за гостеприимство.

«Мы не чувствуем себя иноземцами на этой фактически родственной для нас земле. Я еще лучше стал понимать, почему наши турецкие компании предпочитают Татарстан для сотрудничества. С одной стороны, татарстано-турецкие отношения показывают высокое развитие, но и отношения Турции и России тоже демонстрируют мощное и стабильное развитие. И один из главных показателей этого – встречи руководителей наших стран, прямые контакты», – подчеркнул он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зорлу добавил, что визит делегации Турции направлен на укрепление и развитие торгово-экономических отношений между странами. «Чем активнее будут развиваться татарстано-турецкие отношения, тем сильнее будут укрепляться и турецко-российские отношения. Парламент здесь имеет очень большое значение», – убежден он.

По мнению Зорлу, депутатам парламентов необходимо укреплять контакты. «Каждый депутат может найти новые области для сотрудничества. Прямое участие депутатов в торгово-экономических отношениях только укрепит их и даст новый импульс для развития. И Президент Турции очень уважительно относится к Татарстану», – заключил он.