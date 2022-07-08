Kyodo: Абэ не подает признаков жизни

Раненый во время выступления в городе Нара бывший Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителя экстренных служб.

Нападавшим оказался 41-летний местный житель Тецуя Ямагами, ранее служивший в Морских силах самообороны Японии. Злоумышленник молча подошел к произносившему речь на железнодорожном вокзале 67-летнему политику и выстрелил ему в спину. Он арестован, о мотивах его действий на данный момент ничего не сообщается.

Абэ выступал в Наре в поддержку Либерально-демократической партии, которую раньше возглавлял, в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента. Выборы запланированы на 10 июля и теперь могут быть перенесены.

Синдзо Абэ занимал должность Премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012–2020 годах. Он возглавлял Правительство на протяжении более длительного срока, чем какой-либо другой политик в истории страны.