Экс-премьер Японии Синдзо Абэ тяжело ранен в результате покушения

Неизвестный выстрелил в бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара. Политик госпитализирован, нападавший задержан, сообщает японский телеканал NHK.

По словам представителя полиции, у Абэ зафиксирована остановка сердца, но официально эта информация пока не подтверждена. Анонимный правительственный чиновник оценил состояние политика как тяжелое.

Нападавшим оказался 41-летний местный житель. О его мотивах на данный момент ничего не сообщается. Он выстрелил экс-премьеру в спину из дробовика, пишет газета Nikkei.

Абэ выступал в Наре в поддержку Либерально-демократической партии, которую раньше возглавлял, в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента, отмечает газета Yomiuri Shimbun.

Предвыборная кампания приостановлена, но переносить запланированные на 10 июля выборы пока не планируется. Нынешний Премьер-министр и руководитель Либерально-демократической партии Фумио Кисида срочно отправился в Токио, передает агентство «Рейтер».

Синдзо Абэ занимал должность Премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012–2020 годах. Он возглавлял Правительство в течение более продолжительного срока, чем какой-либо другой политик в истории страны.