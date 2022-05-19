КХЛ проведет церемонию закрытия: нападающие «Ак Барса» номинированы на призы

Континентальная хоккейная лига сегодня, 19 мая, проведет церемонию закрытия сезона-2021/22.

«Традиционно на церемонии закрытия сезона вручаются командные и индивидуальные призы лучшим игрокам, тренерам, судьям, руководителям и сотрудникам клубов. Словом, всем тем, благодаря кому мы можем назвать прошедший сезон незабываемым», – говорится в заявлении лиги.

Стоит отметить, что на призы будут номинированы два нападающих «Ак Барса»: Вадим Шипачев и Данис Зарипов.

Новичок казанского клуба Вадим Шипачев в минувшем сезоне, набрав 67 очков (24+43) и в третий раз подряд став самым результативным игроком «регулярки», был номинирован на звание MVP регулярного сезона.

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов попал в число номинантов на приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева, который вручается лучшему ветерану-наставнику. В нынешнем сезоне на счету 41-летнего Зарипова 12 (4+8) очков в 27 матчах сезона. Капитан «барсов» с 554 баллами за результативность является третьим лучшим бомбардиром за всю историю КХЛ.

Во время церемонии будут также определены лучший вратарь, лучший тренер, лучший новичок, лучший руководитель команды, лучшая клубная медицинская служба, а также символическая сборная сезона.

Ранее звездный новичок казанцев Вадим Шипачев продлил контракт с «Ак Барсом» до 2025 года.