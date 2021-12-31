КХЛ перенесла матч «Ак Барса» и еще 7 игр регулярного чемпионата
КХЛ объявила о переносе восьми матчей регулярного чемпионата из-за отмены Недели звезд хоккея. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В числе причин также указывается необходимость проведения углублённого медицинского обследования для кандидатов в сборную России и в целях выполнения обязательных противоинфекционных мероприятий перед Олимпиадой-2022.
8 матчей перенесены с 21 января на 15 января 2022 года. Список перенесенных игр включает в себя гостевой поединок «Ак Барса» против китайской команды «Куньлунь Ред Стар».
«Автомобилист» – «Динамо» Москва;
«Металлург» – «Динамо» Рига;
«Салават Юлаев» – «Барыс»;
«Трактор» - «Торпедо»;
«Авангард» - «Северсталь»;
«Куньлунь Ред Стар» - «Ак Барс»;
«Локомотив» – СКА;
ЦСКА – «Спартак»
Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало статью о статистических итогах «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ этого сезона.