КХЛ: Говорить об участниках плей-офф и составе пар первого раунда рано

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала информацию о составе пар первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщает Metaratings.

По сообщению лиги, говорить об окончательном составе участников плей-офф и составе пар первого раунда Кубка Гагарина в данный момент рано.

«Решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения его результатов ещё предстоит утвердить Правлению и Совету директоров КХЛ, а также согласовать с ФХР. Только после этого будет уместно говорить об участниках плей-офф и составе пар первого раунда Кубка Гагарина. Информация будет опубликована на официальном сайте КХЛ», – говорится в сообщении лиги.

Напомним, ранее сообщалось о том, что два татарстанских клуба «Ак Барс» и «Нефтехимик» предварительно узнали соперников по первому раунду плей-офф Кубка Гагарина.