Квоты на экспорт минеральных удобрений из России продлят до конца мая 2023 года

Таможенно-тарифные квоты для сдерживания роста цен на минеральные удобрения внутри страны при их экспорте из России продлили до 31 мая 2023 года. Такое решение приняла Правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса под руководством вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее пресс-службу.

Минсельхозу, Минобрнауки и региональным органам управления АПК поручили до 20 июля подготовить предложения для увеличения объемов внесения минеральных удобрений до научно обоснованных значений.

Россия ввела квоты на экспорт минеральных удобрений с 2021 года. В конце мая было принято решение продлить их с 1 июля до 31 декабря, оставив экспортное «окно» в июне. Отмечается, что для азотных удобрений квота составит около 8,3 млн тонн, а для сложных — более 5,9 млн тонн.

Ранее Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства РФ в марте предупредил, что проблемы с экспортом российских удобрений могут привести к серьезному росту цен на продукты в мире.