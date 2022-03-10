Путин: Проблемы с поставкой удобрений из РФ могут вызвать рост цен на продукты в мире

Российские сельскохозяйственные производители должны быть обеспечены минеральными удобрениями в достаточном количестве, заявил Президент России Владимир Путин на заседании с членами Правительства РФ.

По его словам, на рынке минеральных удобрений давно сложилась чрезвычайно острая ситуация. «Она и без того сложная была, сейчас она усугубляется. Потому что Россия и, кстати, Белоруссия являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. И если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, логистике – в доставке наших грузов, то цены, и так запредельные уже, еще больше вырастут. А это в свою очередь будет влиять на конечный продукт – на продукты питания», – отметил Владимир Путин.

По его словам, еще несколько месяцев назад с Правительством обсуждалось, что ничего подобного нельзя допустить на российском продовольственном рынке. «Поэтому нам, прежде всего, надо обеспечить необходимый объем удобрений на нашем рынке нашим сельхозпроизводителям. Но у нас есть ресурсы: мы можем, готовы поставлять удобрения нашим иностранным партнерам», – добавил глава государства.

По его словам, создание России проблем в этой части, неизбежно приведет к негативным последствиям для аграрного сектора мировой экономики.

«Цены еще больше подрастут, и это скажется на решении ряда гуманитарных проблем, в том числе в отношении тех стран, у кого есть проблемы ­– и без того есть, о чем думать с точки зрения снабжения своих граждан продуктами питания. Это обстоятельство нужно безусловно учитывать. И, как вы знаете, с теми странами, которые ведут себя дружественно по отношению к нашей стране, России, у нас есть определенные договоренности о безусловном обеспечении их потребности в минеральных удобрениях. В этом заинтересованы и наши поставщики», – сказал Президент.

Он попросил Правительство обеспечить выполнение договоренностей с иностранными партнерами.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что на днях он провел совещание с предприятиями отрасли минеральных удобрений. «Мы приняли общее решение временно ограничить сейчас поставку удобрений на внешние рынки. Связано это, в первую очередь, не с тем, что мы хотим кому-то создать проблемы, а с тем, что нам создали проблемы, связанные с логистикой: корабли европейских перевозчиков не грузят нашу продукцию. Чтобы не стоять на загрузке и не ждать у моря погоды, мы перешли сейчас на временную профилактику, ремонт оборудования», – отметил глава ведомства.

Он пояснил, что профилактические ремонты проводятся на заводах каждый год. «Просто сейчас мы, с учетом этого простоя, будем это делать до тех пор, пока не разрядится ситуация с точки зрения доступа нам на логистические коридоры. Мы никому не хотим создавать проблемы и тем более вскручивать цены, но коллеги должны принять взвешенное решение, дать нам возможность грузить в те страны, которые заинтересованы в наших поставках. В противном случае мы переориентируем наши поставки на те рынки, которые с удовольствием приобретают нашу продукцию», – отметил Мантуров.

Президент поддержал позицию министра. Он заметил, что это касается не только удобрений, но и нефти, сжиженного газа, металлов, химической продукции.

«Что касается удобрений, то, безусловно, если это будет продолжаться дальше, это будет иметь серьезные последствия для этого сегмента мирового рынка и для продовольствия в целом, повлияет и на макроэкономические показатели, потому что рост инфляции неизбежен в этом случае. Просто неизбежен», ­– заключил Путин.