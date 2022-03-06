Квартальнов после поражения «Ак Барса»: «У меня в команде все обалденские исполнители»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал третье подряд поражение казанской команды в стартовой серии плей-офф от омского «Авангарда». Счет в серии стал 3 - 0 в пользу «ястребов».

«Мы неплохо, достойно сегодня играли. К сожалению, пока вратарь «Авангарда» нас переигрывает. Нам нужно найти момент, надо первыми забить. Есть много моментов, но забить пока не получается. Бывают такие игры, когда не получается забить. Но если мы продолжим так играть, то думаю найдем ключики», - цитирует Квартальнова корреспондент «Татар-информа».

«Ак Барс» сегодня перебросал «Авангард» и тренера попросили объяснить, почему казанцам не удалось забросить шайбу. По словам Квартальнова, в этом большая заслуга вратаря омичей Грубеца.

«Я уже сказал – хорошо играет вратарь соперника. Нужно найти ключ. Я не знаю, проявить мастерство и забить и игра перевернется. Почему не получается проявить мастерство? Блин, я вам сказал, что вратарь играет очень здорово. Я понимаю, что у меня в команде все обалденские исполнители, но пока не можем вратаря переиграть», - сказал Квартальнов.

Также Квартальнов оценил игру защитника Стивена Кэмпфера и шансы «Ак Барса» отыграться в серии.

«Мы сегодня очень неплохо играли, я согласен, что из-под него (Кэмпфера) был бросок, не хватило чуть-чуть сыграть в стык. Бывает такая полоса, плюс плей-офф отличается от чемпионата. Игра была до гола, если бы мы повели в счёте, она бы развивалась по-другому. Мы рисковали, шли вперёд, хотя понимали риск. Создали много моментов, но не забили. А когда не забиваешь, рано или поздно жди подарка – вот он и пришёл.

Насколько возможно выиграть четыре матча подряд «Авангарда»? Почему нет? Нужно мастерство и немножко удачи, мы её где-то упустили, нужно снова заслужить. Думаю, сегодня мы были близки к этому, но будем стараться, чтобы снова её получить», - заявил Квартальнов.

8 марта «Ак Барс» может завершить сезон, если проиграет «Авангарду» в четвертой очной игре подряд.