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Спорт
8 марта 2022  16:09
Артур Халилуллов

Квартальнов оставил Зарипова и Лукоянова в запасе на матч «Ак Барса» с «Авангардом»

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Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов и форвард Артем Лукоянов не попали в состав казанского клуба на четвертые матч серии против омского «Авангарда». Встреча начнется сегодня в Балашихе в 17:00 по московскому времени.

Также в составе не оказалось Лямкина. Вместо них в матче примут участие защитник Демерс, а также форварды Панюков и Тарасов. Ранее сообщалось, что Демерс получил травму в первой игре серии.

Если «Ак Барс» проиграет сегодня, то команда Дмитрия Квартальнова завершит сезон.

Состав «Ак Барса» на матч:

Вратари: Тимур Билялов (Игорь Бобков)

Пятерки:     
Роман Рукавишников – Стивен Кэмпфер, Илья Сафонов – Дмитрий Воронков – Кирилл Панюков        
Кирилл Адамчук – Даниил Журавлев, Даниил Тарасов – Артём Галимов – Дмитрий Кагарлицкий    
Джейсон Демерс – Дмитрий Юдин, Никита Дыняк – Джордан Уил – Кирилл Петров (А)
Кристиан Хенкель, Михаил Глухов (К) – Александр Бурмистров (А) – Николай Коваленко, Дмитрий Кателевский

#Ак барс #Данис Зарипов #плей-офф КХЛ
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