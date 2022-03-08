Квартальнов оставил Зарипова и Лукоянова в запасе на матч «Ак Барса» с «Авангардом»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов и форвард Артем Лукоянов не попали в состав казанского клуба на четвертые матч серии против омского «Авангарда». Встреча начнется сегодня в Балашихе в 17:00 по московскому времени.

Также в составе не оказалось Лямкина. Вместо них в матче примут участие защитник Демерс, а также форварды Панюков и Тарасов. Ранее сообщалось, что Демерс получил травму в первой игре серии.

Если «Ак Барс» проиграет сегодня, то команда Дмитрия Квартальнова завершит сезон.



Состав «Ак Барса» на матч:

Вратари: Тимур Билялов (Игорь Бобков)

Пятерки:

Роман Рукавишников – Стивен Кэмпфер, Илья Сафонов – Дмитрий Воронков – Кирилл Панюков

Кирилл Адамчук – Даниил Журавлев, Даниил Тарасов – Артём Галимов – Дмитрий Кагарлицкий

Джейсон Демерс – Дмитрий Юдин, Никита Дыняк – Джордан Уил – Кирилл Петров (А)

Кристиан Хенкель, Михаил Глухов (К) – Александр Бурмистров (А) – Николай Коваленко, Дмитрий Кателевский