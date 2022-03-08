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Спорт
8 марта 2022  12:42
Артур Халилуллов

Источник: Демерс не играет в серии «Ак Барс» - «Авангард» из-за травмы

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Мышечную травму нижней части тела получил канадский защитник «Ак Барса» Джейсон Демерс еще в первом матче серии плей-офф против «Авангарда». Именно поэтому легионер не играл в последних играх. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Напомним, что первый матч серии прошел в Казани и завершился поражением (1:2) «Ак Барса». После этого команда Дмитрия Квартальнова проиграла еще две игры «Авангарду», счет в серии 3 - 0 в пользу омичей.

«Ак Барс» сегодня может вылететь из плей-офф КХЛ, если потерпит четвертое поражение подряд в серии с «Авангардом».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» в большом материале раскрыла причины слабой игры «Ак Барса».

#Ак барс #плей-офф КХЛ
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