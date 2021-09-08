Квартальнов о третьем поражении подряд «Ак Барса»: Мы не реализовываем свои моменты

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (1:2 ОТ). Наставник посчитал, что команда «не дотерпела».

«Терпеливая игра было с обеих сторон. Много моментов. Не получилось забить в овертайме — проиграли. Что сказать... Надо было дотерпеть. Но пару ошибок — и проигрыш.. Оправдываться не хочу, но мы не реализовываем свои моменты. Не забили — получили. Нужно было забить и спокойно повести 2:0», — резюмировал Квартальнов.

Говоря о слабой реализации, наставник посчитал, что его подопечные плохо стараются.

«Мне самому интересно. Где-то соперник играет хорошо, а где-то что-то отвернулось от нас. Нам надо очень сильно постараться. Видимо, мы не сильно стараемся. За две игры два гола — это очень мало. Но проблема не в этом сегодня была: нам надо было просто дотерпеть и выиграть», — сказал специалист.

Он признал, что у команды существуют проблемы в защите.

«Быстро точно не усилишься, потому что на рынке никого нет. Да, есть проблема, но будем играть теми, кто есть. Не хотелось бы удалений. Будем стараться от этого уходить. Исключительно вопрос концентрации здесь. Хорошо, что в меньшинстве неплохо сработали», — резюмировал Квартальнов.