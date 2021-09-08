«Ак Барс» проиграл в третий раз подряд

Проиграв два раза дома подряд «Куньлуню» (3:4) и «Торпедо» (1:3), сегодня казанцы снова уступили — столичному ЦСКА в овертайме со счетом 1:2.

После двух кряду фиаско тренерский штаб «Ак Барса» заметно поменял состав команды. Вернулся залечивший травму голкипер Тимур Билялов, пропустивший всю предсезонку из-за травмы. В первую тройку с Дмитрием Кагарлицким и Артемом Галимовым вернулся Даниил Тарасов. В защите сыграл нападающий Михаил Глухов. 13-м нападающим был заявлен Иван Меховов.

Среди зрителей матча отметим президента КХЛ Алексея Морозова, смотревшего игру в одной из лож почетных гостей «Татнефть Арены» в кампании многолетнего партнера по первой тройке «Ак Барса» Даниса Зарипова. Зарипов еще играет, а Морозов завершил игровую карьеру как раз в ЦСКА семь лет назад. В другой ложе за матчем наблюдал помощник президента ЦСКА Алмаз Гарифуллин, чемпион России 1998 года в составе «Ак Барса».

В первом периоде с первых же секунд обе команды дружно пошли вперед. Но до реальных опасных моментов дело доходило редко. Соперники лучше оборонялись, чем атаковали. В том числе и в неравных составах команды заработали по одному удалению.

В начале второй двадцатиминутки казанцы во второй раз получили возможность сыграть в большинстве, но и на этот раз реализовать численный перевес не удалось. И все же пресс атак «Ак Барса» постепенно стал расти. Что наконец принесло свой результат. В ходе молниеносной, раскатистой атаки казанцев Артем Галимов просто выложил шайбу на дальнюю штангу под бросок Дмитрия Кагарлицкого. Последний точно бросил в касание, 1:0. И затем хозяева могли отличиться, но не сумели. У ЦСКА в принципе не было моментов.

В третьем периоде «Ак Барс» поначалу владел инициативой. Но армейцы приложили максимум усилий, чтобы отыграться. И это им удалось. Замкнул передачу на дальнюю штангу Матвей Гуськов, сын защитника «Ак Барса» в сезоне-2004 Александра Гуськова, 1:1. Ничья в основное время.

В овертайме «Ак Барс» уже через минуту мог взять два очка, но Джордан Уил не сумел реализовать буллит. А вот на последней минуте Клас Дальбек показал высокий класс, угодив точно в девятку хозяйских ворот, 1:2. После трех подряд домашних поражений говорить о невезении как-то неудобно.

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1). Шайбы забросили: Кагарлицкий (29) — Гуськов (54), Дальбек (65). На 62-й минуте Уил («Ак Барс») не реализовал буллит. Штраф: 4-6.

«Ак Барс»: Бобков. Рукавишников — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов; Лямкин — Адамчук, Воронков — Линдхольм — Коваленко; Юдин — Журавлев, Уил — Сафонов — Панюков; Глухов, Лукоянов — Бурмистров — Дыняк; Меховов.

После четырех матчей в активе «Ак Барса» осталось два очка. В следующем туре 10 сентября в Подольске казанцы сыграют с «Витязем».