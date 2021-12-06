Квартальнов о поражении от «Барыса»: При счете 0:2 «Ак Барсу» было сложно отыграться

При счете 0:2 «Ак Барсу» было сложно отыграться. Об этом сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, прокомментировав домашнее поражение от казахстанского «Барыса» (1:2).

«Конечно, нужно реализовывать моменты, которых было предостаточно. К сожалению, не получилось забить, и как бывает, получили в свои ворота. С 0:2 было тяжело отыграться, но, если бы повели в счёте первыми, матч сложился бы по-другому», – сказал специалист.

Квартальнов не стал сетовать на сложный выезд в Дубай на мптч с «Авангардом». «„Авангард“ победил сегодня, кажется? Было непросто, но нам в другом нужно искать причины. Надо забивать, было достаточно моментов, вратаря соперников можно отметить, конечно, он здорово играл. Но это так — побочный момент, мы должны сами добавлять в реализации».

Квартальнов резюмировал, что у его команды хромает реализация, также есть проблемы с большинством.

«Не получается, мы стараемся, работаем. Мне часто напоминают про это, но пока не получается. Хотелось бы больше времени на реализацию, не две попытки за матч. Но сегодня, особенно в первом большинстве было очень много моментов», – сказал специалист.

Тренер возлагает большие надежды на выздоровление Николая Коваленко. «С ним в большинстве мы были на 17-м месте, без него скатились на последнее место. Не в нём причина, конечно, но нам он нужен для большинства. Надеюсь, скоро увидим его. Он чувствует себя хорошо, начал работать в общей группе, но ещё не приняли решение, будет ли он играть следующие два матча», – процитировала Квартальнова пресс-служба клуба.