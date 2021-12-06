«Ак Барс» на своем льду проиграл «Барысу» со счетом 1:2

В очередном матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на своем льду проиграл казахстанскому «Барысу» со счетом 1:2.

К очной встрече хозяева вернулись домой после победы в Дубае над «Авангардом» (3:1), гости прилетели в Казань из Нижнекамска, где обыграли «Нефтехимик» (4:2). Тренерский штаб «Ак Барса» сегодня впервые в сезоне не стал вносить изменения в свой стартовый состав по сравнению с предыдущем матчем. Сработало неписаное правило — победный состав не меняют, но хозяева все-таки проиграли.

В первом периоде трибунам скучать не приходилось. Хотя как обычно хозяева свое большинство растранжирили. Моментов казанцы создали немало, другое дело, что реализация была нулевой. Не меньше и столь же опасно атаковали гости. Статистика бросков в створ ворот красноречива, 14-7. Период прошел без голов и лишь с одним — у гостей — удалением.

Второй период начался для казанцев с пропущенной шайбы. Убежал в контратаке шведский форвард «Барыса» Якоб Лилья и пробил Тимура Билялова, в 15-раз подряд защищавшего ворота «Ак Барса», 0:1. В целом гости заиграли заметно активнее, поэтому их гол случайным никак не назовешь. Счет бросков в створ ворот тоже об этом говорит, 8-7. Разумеется, казанцы приложили массу усилий, чтобы отыграться. Самый лучший шанс был у Артема Лукоянова, вчистую вышедшего один на один в концовке периода, но и на этот раз финский голкипер «Барыса» Йони Ортио был безупречен.

В третьем периоде при заметном игровом перевесе хозяев шайба вновь влетела в ворота «Ак Барса». Потеря шайбы в своей зоне, бросок Аркадия Шестакова с пятачка, 0:2. За 101 секунду до финального свистка получилась у хозяев скоростная контратака, в которой Дмитрий Воронков отлиным броском пробил Ортио, 1:2. Разумеется, в концовке казанцы сняли вратаря и вшестером пошли на последний штурм, но Ортио больше не пропустил.

«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Шайбы забросили: Воронков (59) – Лилья (22), Шестаков (51). Штраф: 6-24.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель — Кэмпфер, Дыняк — Галимов — Воронков; Юдин — Журавлёв, Тарасов — Уил — Петров; Рукавишников — Адамчук, Кагарлицкий — Линдхольм — Панюков; Лямкин, Лукоянов — Сафонов — Глухов; Квартальнов.

После 37 матчей в активе казанцев осталось 49 очков, третье место. В следующем туре 10 декабря «Ак Барс» примет на своем льду нижнекамский «Нефтехимик».