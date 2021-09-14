Квартальнов о победе в Сочи: «По игре много вопросов — всё тяжело дается»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу по буллитам над «Сочи» в гостях (3:2 Б), признав, что вопросов по игре еще немало.

«Забили вшестером, это большой плюс. По игре много вопросов — всё тяжело даётся. Конечно, мы довольны двумя очками, работаем дальше», — резюмировал Квартальнов.

Говоря о неважном старте сезона, наставник посетовал на проблемы с молодежью.

«Есть такой момент: дали лидерские роли молодежи. Думаю, лидерство придет, но пока идет пробуксовка. Она довольно-таки серьезная. Понимали, на что шли. В прошлом сезоне у нас два парня забили 56 голов. Думали, что кто-то возьмет на себя, но пока идет очень тяжело. Надо потерпеть», — посчитал специалист, отметив, что команде нужно укрепить состав.

«Знаете, сезон открывает подобные вещи. Выставочные игры — они совершенно другие. Тут и давление на ребят. Есть очень много моментов, где нужно сыграть хладнокровнее. Но, думаю, ребята крепятся и справятся с этим», — выразил уверенность в своих подопечных главный тренер.

Говоря о результативности новичка команды Даниила Тарасова — ноль голов, Квартальнов акцентировал внимание на работе.

«20 голов он где-то забил за прошлый сезон. Ему надо покопаться, нам всем, не ему одному. Он сегодня мог отличиться. Все вокруг да около. Ее [шайбу] надо заслужить, просто хотеть — это не то. Надо заслужить через серьезную работу», — сказал специалист.

Продолжая кадровую тему, наставник рассказал о состоянии Джордана Уила, Пера Линдхольма и Кирилла Панюкова.

«Все нормально, он (Уил) просто простудился. Ждет нас в Казани. И Линдхольм за время выезда заболел, Кирилл Панюков выбыл. Это нормально. Нам немного не хватает людей, но что делать. Заболели ребята, будем ждать их выздоровления», — заключил Квартальнов.