Квартальнов о победе над «Нефтехимиком»: Мы плохо начали в первом периоде

«Ак Барс» плохо начал в первом периоде, но несмотря на это смог забить хорошие голы. Об этом главный тренер казанского хоккейного клуба Дмитрий Квартальнов заявил на послематчевой пресс-конференции. Напомним, сегодня дома «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:2.

«Мы плохо начали в первом периоде, но здорово, что забили хорошие голы. Два гола забили в большинстве, в целом забросили пять шайб, что не так часто происходит с нами в сезоне, это радует», – резюмировал специалист.

1300 матчей Даниса Зарипова в чемпионатах России Квартальнов назвал огромной цифрой. «Находить в таком возрасте мотивацию на такое количество матчей – это равносильно подвигу. Как вот заставить себя? <...> А есть такой момент, что тренер не всегда ставит, а ты хочешь сыграть. Как игрок все равно думаешь по-своему, но у Даниса негатива нет, он идет и работает», – рассказал наставник команды.

О травме Кирилла Петрова тренер ничего конкретно не сказал, лишь отметив, что доктор порекомендовал его не выпускать. Комментируя двухмесячную безголевую серию Дмитрия Кагарлицкого, наставник констатировал, что у многих бывает черная полоса, просто надо терпеть и работать.

Подписание Марка Барберио Квартальнов объяснил нехваткой опытных игроков: «У нас есть еще одно место даже, нам не хватает таких опытных ребят в составе. Хоккей меняется, сегодня Нижнекамск очень неплохо играл, особенно первую половину матча. Практически в каждом выходе из зоны они сразу разворачивались в атаку, доставляли шайбу вперед», – резюмировал специалист.