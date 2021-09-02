Квартальнов о победе над «Йокеритом»: «Здорово, что сыграли на ноль»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над «Йокеритом» (3:0), отметив хорошую игру голкипера Игоря Бобкова.

«Здорово, что сыграли на ноль. Игорь [Бобков] дал нам шанс сыграть на ноль. Были опасные моменты и есть те, над которыми нужно поработать. Мы неважно провели второй период, было какое-то волнение. Здорово, что победили», — резюмировал Квартальнов.

Наставник казанцев остался недоволен вторым периодом.

«Игорь [Бобков] подчищал моменты, не понравился второй период. Не могу сказать, что „Йокерит“ накладывал смены в зоне атаки. Где-то нам надо было пораньше поменяться, а мы заигрывались и были уставшими. Атака была серая во втором периоде. Планировалось сыграть в атаке под нагрузкой соперника, а получилось наоборот. Начали получать удаления, их надо убирать», — отметил специалист.

Квартальнов считает, что команда уже привыкает к новым правилам. Также он объяснил, почему сегодня с капитанской нашивкой сыграл Артём Лукоянов.

«Было принято тренерское решение. Артём был у нас капитаном и в прошлом году. Мы приняли решение, что в первой игре, в отсутствие Зарипова, капитаном будет Лукоянов. Миша Глухов сегодня не сыграл», — сказал Квартальнов.