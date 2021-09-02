«Ак Барс» начал сезон КХЛ с победы в матче против финского «Йокерита»

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на своем льду уверенно обыграл финский «Йокерит» со счетом 3:0.

К началу сезона казанцы подошли практически в оптимальном состоянии. Не залечили свои травмы только защитник Кристиан Хенкель и нападающий Кирилл Петров, уже приступил к тренировкам пропустивший всю предсезонку вратарь Тимур Билялов.

На стартовый матч с «Йокеритом» тренерский штаб «Ак Барса» не поставил своего ветерана — капитана Даниса Зарипова, его роль сегодня исполнял Артем Лукоянов. Отметим и 18-летнего форварда Дмитрия Кателевского на позиции защитника четвертого звена.

За счет быстрого удаления в рядах гостей казанцам удалось захватить инициативу. Большинство реализовать не удалось, но забили в равных составах — здорово из-под защитника бросил Кирилл Панюков, 1:0. Есть первый гол в сезоне. Потом уже финны трижды подряд играли в большинстве, но не доставили особых хлопот обороне «Ак Барса». Хозяева же своего шанса не упустили — Джордану Уилу удался разящий кистевой бросок, 2:0.

Во втором периоде уже Никита Дыняк неожиданным кистевым броском поразил ближний угол ворот «Йокерита», 3:0. Это был уже серьезный счет. «Ак Барс» уверенно ведет игру. И довел ее до первой победы в чемпионате, продемонстрировав солидный и умный хоккей, полностью переиграв сильную финскую команду.

«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили: Панюков (8), Уил (19), Дыняк (35). Штраф: 12-6.

«Ак Барс»: Бобков. Кэмпфер — Рукавишников, Тарасов — Галимов — Кагарлицкий; Янчевский — Лямкин, Коваленко — Линдхольм — Воронков; Журавлев — Юдин, Панюков — Сафонов — Уил; Кателевский — Адамчук, Дыняк — Бурмистров — Лукоянов.

В следующем туре 4 сентября казанцы примут дома китайский «Куньлунь».