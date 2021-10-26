Квартальнов о победе над «Автомобилистом»: Тяжелая игра, трудовая — парни старались

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал на послематчевой пресс-конференции гостевую победу над «Автомобилистом» (3:2). Наставник оценил игру подопечных по ходу матча и отметил характер команды, сумевшей отыграться с 0:2.

Квартальнов назвал дебют встречи нехорошим – в течение двух первых минут гости пропустили две шайбы.

«Получилось нехорошее начало: мы и удаление схватили, и пропустили, начали с минус 2. Но парни отреагировали хорошо, закончили первый период уже 2:2. А потом игра шла до ошибки, мы совершили на одну меньше, получилось так, что забили. Тяжелая игра, трудовая – парни старались, нас с победой», – заявил он.

Встреча в Екатеринбурге открыла выездную серию «Ак Барса». Напомним, в течение четырех дней казанская команда встретится с «Металлургом» и «Трактором» – лидерами Восточной конференции КХЛ, о чем сообщало ИА «Татар-информ».