«Ак Барс» обыграл «Автомобилист», сменив вратаря после двух пропущенных шайб

Сегодня «Ак Барс» обыграл в Екатеринбурге «Автомобилист» со счетом 3:2. При этом обе шайбы, пропущенные казанцами, оказались в воротах в течение двух первых минут матча.

Встреча с екатеринбуржцами открыла выездную серию «Ак Барса» на Урал. В течение четырех дней казанская команда также проведет матчи в Магнитогорске и Челябинске с лидерами Восточной конференции КХЛ.

Сегодня тренерский штаб «Ак Барса» внес три изменения в стартовый состав: первый раз в этом сезоне сыграл защитник Константин Лучевников, который заменил оставшегося в Казани травмированного Дмитрия Юдина. Вернулись в состав нападающие из молодежного «Барса»: Адель Булатов и Артур Бровкин. Они вышли на лед вместо Артема Лукоянова и Никиты Дыняка.

Для «Ак Барса» встреча началась крайне неудачно: за две минуты сопернику удалось забросить в ворота казанцев две шайбы. Первый гол был забит после меньшинства гостей: Алексей Макеев отличился на добивании, 1:0. Затем в большинстве отличился Стефан да Коста, в минувшем сезоне игравший в «Ак Барсе», отправивший шайбу в ближнюю девятку ворот Игоря Бобкова, 2:0. После этого казанская команда провела замену вратаря — место в воротах занял Тимур Билялов.

Ситуацию удалось изменить уже в середине периода: свой первый гол в сезоне в 16-м матче броском при входе в чужую зону забил Даниил Тарасов, 2:1. Успех воодушевил гостей, и через две с половиной минуты на табло загорелось уже 2:2. Кирилл Петров лихо ворвался на чужой пятачок и послал шайбу в ближний верхний угол ворот хозяев. После видеопросмотра — голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин успел ногой сдвинуть ворота — арбитры гол засчитали.

Второй период тоже начался с настойчивых атак казанцев, однако и «Автомобилист» не собирался играть от обороны. Поэтому зрелище получилось эффектным, несмотря на то что период прошел без заброшенных шайб. В конце периода гости намертво заперли уральцев в их зоне почти на две минуты, но и это не помогло им изменить счет.

Но вскоре после начала третьего периода гости вышли вперед. Шайба от защитника хозяев отлетела прямо на клюшку Александра Бурмистрова, щелчок в касание — 2:3. Гости очень уверенно часто переводили игру в хозяйскую зону. Еще и плотный прессинг «Ак Барса» сильно мешал уральцам наладить атакующие действия. И все же хозяевам удалось организовать впечатляющий штурм ворот Билялова. За три минуты до конца хозяева остались в меньшинстве, но смогли отбиться. В концовке уральцы заменили вратаря шестым полевым игроком, но уйти от поражения им не удалось.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1). Шайбы забросили Макеев (4), да Коста (6) — Тарасов (13), Петров (15), Бурмистров (43). Штраф: 4-6.

«Ак Барс»: Бобков (Билялов, 6). Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Тарасов; Рукавишников — Журавлев, Уил — Воронков — Петров; Лямкин — Адамчук, Бровкин — Сафонов — Панюков; Лучевников, Глухов — Бурмистров — Булатов; Кателевский.

После 23 матчей в активе казанцев стало 32 очка, четвертое место. В следующем туре 28 октября в Магнитогорске «Ак Барс» встретится с «Металлургом».