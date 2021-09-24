Квартальнов о победе над «Адмиралом»: Мы очень мало забиваем

Матч против «Адмирала» оказался тяжелой игрой для «Ак Барса». Большое влияние на ход матча оказали удаления, а также новые правила, отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

По мнению специалиста, множество удалений в казанской команде связано с непонятными правилами: «Честно говоря, пока не понимаю правила, трактуют совершенно по-разному: с какой-то командой смотришь, отправляешь — ничего не было. Тут смотришь, все есть».

Квартальнов отметил, что обращался в судейский комитет, однако тот не придерживается единой линии поведения и трактует одни и те же ситуации по-разному.

«Когда мы обращаемся, какое-то образное нарушение было, нам говорят, что их не было. Потом смотрим какие-то вещи и получается раздвоение. Должна быть одна линия. Я понимаю, удар клюшкой, подножка, есть кое-какие определенные моменты. Я думаю, мы тоже наиграли на какие-то удаления. Можно сказать, с натяжкой они были. Но были не были, но очень-очень слабые удаления», — добавил он.

В заключение главный тренер «Ак Барса» отметил хорошую игру команды в большинстве, в частности забитый гол.

«Здорово разыграли большинство. В каждой игре есть какие-то моменты, нужно только поставить точку, забить. Сегодня это получилось. Мы очень мало забиваем. Есть моменты, надо их реализовывать. Есть над чем поработать», — резюмировал он.

Напомним, матч завершился победой «Ак Барса» в серии послематчевых буллитов — 2:1.