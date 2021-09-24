«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, обыграв по буллитам «Адмирал»

Сегодня «Ак Барс» обыграл по буллитам «Адмирал» со счетом 2:1. Это уже четвертая подряд победа казанского клуба, однако предыдущие матчи были настолько нервными и маловразумительными, что не могли говорить о преодолении клубом стартовых проблем.

На сегодняшний матч тренерский штаб «Ак Барса» вернул в состав нападающих Михаила Глухова, вновь выступившего в роли защитника, и Даниса Зарипова. Соответственно, игру пропустили Адель Булатов и Никита Лямкин.

Уже на второй минуте матча после рикошета от борта шайба оказалась в воротах Тимура Билялова. После видеопросмотра арбитры определили положение вне игры, и гол не был засчитан. Тем не менее этот эпизод подхлестнул казанцев, которые начали активно атаковать ворота соперника. Несмотря на довольно острую игру — броски в створ 9:9, — изменить счет не удалось ни одной из команд.

Во втором же периоде хозяева быстро реализовали первое удаление «Адмирала». Пас Дмитрия Кагарлицкого на дальнюю штангу, бросок в касание Пера Линдхольма — 1:0. В концовке периода на полторы минуты казанцы остались втроем против полной пятерки дальневосточников. И во время седьмого по счету удаления Дмитрий Саюстов отличился на добивании, сравнявсчет, 1:1.

В третьем периоде игра успокоилась, рисковать при ничейном счете никто не хотел. Однако овертайм хозяева начали в очередном меньшинстве, отбились, но и эти пять минут прошли без голов.

Выявить победителя удалось лишь в серии послематчевых буллитов, где удача улыбнулась казанцам. Они реализовали два подхода (Бурмистров, Коваленко), «Адмирал» — ни одного. Четвертая подряд победа «Ак Барса».

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Линдхольм (24) — Саюстов (38). Штраф: 16-8.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель — Кэмпфер, Лукоянов — Бурмистров — Бровкин; Юдин — Журавлев, Кагарлицкий — Галимов — Коваленко; Адамчук — Рукавишников, Воронков — Сафонов — Зарипов; Глухов, Тарасов — Линдхольм — Петров; Квартальнов.

После 10 матчей в активе казанцев стало 13 очков, четвертое место. В следующем туре 26 сентября «Ак Барс» сыграет дома с московским «Спартаком».