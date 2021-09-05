Квартальнов о домашнем поражении от нижегородского «Торпедо»: «Фортуна ушла»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:3), посетовав на невезение.

«1:3, еле-еле забили гол. Хотя я считаю, что в наши ворота были моменты, но мы могли где-то забить. Забей первыми — первый бросок держал бы в тонусе. В начале третьего периода было видно, что „Торпедо“ посвежее. Каждый их стык шел в нашу зону. Порадовало, что в концовке мы стали собраннее. Перевели шайбы туда, забили. И последнее большинство надо было забить, но не получилось. Готовимся дальше», — резюмировал Квартальнов.

Наставник посчитал, что удача покинула казанцев.

«Давайте так: все ведь близко? Вчера 3:0, да? Мы взяли и отпустили игру. Теперь мяч на другой стороне, фортуна ушла. И теперь, чтобы ее заслужить — будет непросто. Ее нужно реально заслужить. Вчера концовка „3 на 5“ и сегодня. И вроде там ушло, там ушло — теперь так и будет. Теперь у нас будет проявляться коллектив, как он среагирует на это», — отметил специалист.

По его словам, две игры за два дня не является сверхнагрузкой, но все же команде не хватило свежести.

«Молодые мальчишки встали на роль лидеров, большая ответственность на них. Интересно будет, продолжат ли они прогрессировать. Через такие испытания предстоит проходить. Я думаю, что будь посвежее, мы бы смогли», — заметил Квартальнов.

Он также пояснил, почему определил молодого форварда Кирилла Крутова в первое звено.

«День рождения сегодня у мальчишки, хотели что-то чуть-чуть поменять. Дать свежесть такую. [У нас] тяжелый график. Опять четверная поездка, если ЦСКА дома. Надо дать кому-то отдохнуть. Я думаю, с лидеров всегда серьезный спрос, поэтому они и лидеры во всех компонентах. Еще раз говорю: у нас лидерами становятся молодые мальчишки, где-то может нервничают, все понимают», — сказал наставник казанцев.