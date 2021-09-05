Казанский «Ак Барс» проиграл в матче против нижегородского «Торпедо» со счетом 1:3

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Вчера казанский «Ак Барс» потерпел дома поражение от китайского «Куньлуня», выиграв первый период 3:0, чтобы затем пропустить четыре шайбы. Ровно через сутки казанцы вышли на домашний лед против нижегородского «Торпедо» и вновь проиграли со счетом 1:3.

Поражение от «Куньлуня» ожидаемо привело к кадровым перестановкам. Сегодня в составе хозяев в КХЛ дебютировали защитник Ринат Валиев, заменивший Марка Янчевского, нападающий Кирилл Крутов (сегодня ему исполнился 21 год), заменивший в первой тройке нападения Даниила Тарасова. Форвард Никита Дыняк вышел вместо Даниса Зарипова, а Михаил Глухов — вместо Александра Бурмистрова. Место в воротах занял Игорь Бобков. 13-м нападающим был заявлен 18-летний Иван Меховов. Капитаном хозяев сегодня был Артем Лукоянов.

Не прошло и трех минут, как шайба влетела в ворота «Ак Барса». Это воспитанник казанского хоккея Зият Пайгин швырнул от синей линии, а Дамир Жафяров подправил полет шайбы на пятачке, 0:1. Все оставшееся до первого перерыва время хозяева активно и настойчиво атаковали, но безрезультатно. Еще и повезло казанцам, когда на последней минуте периода шайба попала в штангу ворот «Ак Барса». С учетом вчерашней игры хозяева не могут забить уже три периода подряд.

И во втором периоде «Ак Барс» продолжил штурмовать ворота «Торпедо», создав немало опасных моментов, но оборона нижегородцев ошибок не допускала. Автозаводцы постоянно тревожили казанскую защиту в быстрых контратаках. Четвертый период «Ак Барса» без заброшенных шайб.

В третьем периоде «Торпедо» реализовало преимущество «пять на три», с ходу попал в девятку Кенни Агостино, 0:2. А потом и «пять на четыре» — 0:3 после броска Антона Шенфельда. Приходится констатировать нулевой КПД атак «Ак Барса» и провалы в обороне хозяев. Правда, в середине периода Дмитрий Кагарлицкий с мясом затолкал шайбу с пятачка, 1:3, но и только.

«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Шайбы забросили: Кагарлицкий (51) — Жафяров (3), Агостино (47), Шенфельд (48). Штраф: 10-8.

«Ак Барс»: Бобков. Рукавишников — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Крутов; Лямкин — Валиев, Коваленко — Линдхольм — Воронков; Юдин — Журавлев, Панюков — Уил — Сафонов; Адамчук, Лукоянов — Глухов — Дыняк, Меховов.

В следующем туре 8 сентября «Ак Барс» сыграет дома с московским ЦСКА.