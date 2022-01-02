Квартальнов не взял Зарипова и Бобкова на выездные матчи «Ак Барса»

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом команды на первые выездные матчи 2022 года. Завтра казанцы сыграют в Новосибирске против местной «Сибири» в 13:30 по московскому времени.

Отметим, что с командой на выезд по маршруту Новосибирск – Хабаровск – Владивосток не поехал капитан «Ак Барса» Данис Зарипов и голкипер Игорь Бобков. Тренерский штаб взял в поездку 28 игроков.

Вратари: Артур Ахтямов, Тимур Билялов, Илья Голубев.

Защитники: Кирилл Адамчук, Марк Барберио, Джейсон Демерс, Даниил Журавлёв, Стивен Кэмпфер, Никита Лямкин, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Марк Янчевский.

Нападающие: Максим Быков, Артём Галимов, Михаил Глухов, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Александр Квартальнов, Николай Коваленко, Кирилл Крутов, Пер Линдхольм, Артём Лукоянов, Кирилл Панюков, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Даниил Тарасов, Джордан Уил, Эрик Фер.

Помимо матча в Новосибирске, 5 января «Ак Барс» сыграет в Хабаровске против «Амура» в 9:30, а 7 января во Владивостоке с «Адмиралом» (10:00 по московскому времени).

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало статью о статистических итогах выступления «Ак Барса» в текущем регулярном чемпионате КХЛ.