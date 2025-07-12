Кузница кадров Минниханова, безопасность от БПЛА и творческая демография: акценты недели

Татарстан занял первое место в промышленном рейтинге России, республика готовится к выборам и проявляет творческий подход к вопросам демографии. Эти и другие события, а также основные акценты за неделю – в обзоре «Татар-информа».





На крупнейшей промышленной выставке ИННОПРОМ-2025 представительная делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым демонстрировала промышленный потенциал республики и проводила деловые встречи

Фото: rais.tatarstan.ru

Школа управленцев Made in Tatarstan

Важное для экономики России событие уходящей недели прошло в Екатеринбурге. На крупнейшей промышленной выставке ИННОПРОМ-2025 представительная делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым демонстрировала промышленный потенциал республики и проводила деловые встречи. Корреспондент «Татар-информа» с места событий уже подробно рассказывал о работе Раиса Татарстана и делегации республики на выставке. Причем не в одном материале.

Но мы хотим сосредоточить внимание на одной, на наш взгляд, очень важной детали. В заключительный день выставки стало известно, что Татарстан занял первое место в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности. Награду вручили заместителю Премьер-министра РТ – министру промышленности и торговли Татарстана Олегу Коробченко.

Татарстан занял первое место в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Глава Минпромторга республики, комментируя достижение, подчеркнул, что первое место Татарстана по итогам 2024 года – это результат работы всей команды управленцев республики под руководством Рустама Минниханова.

«Рейтинг – штука сложная. У него непростая система подсчета баллов по нескольким направлениям. Мы работаем по всем критериям, которые были указаны в рейтинге. Это промпарки, экспорт, кластерная платформа, использование займов ФРП, работа с кадрами, наукой. Из этих критериев сложился результат. Все это реализуется в Татарстане», – прокомментировал Коробченко «Татар-информу».

Олег Коробченко пришел на пост министра из бизнеса с должности гендиректора ООО «Кориб», которую он сам же и создал еще в начале нулевых. К тому времени будущий министр получил и политический опыт в горсовете Челнов и Госсовете Татарстана. Это кадровое решение Минниханова была неожиданным для многих – биография у назначенца была нетипичной для татарстанского чиновника такого уровня.

Накопленный бизнес-опыт Коробченко проецирует и на свою работу министра, что дает возможность искать подчас нестандартные пути на госслужбе.

Накопленный бизнес-опыт Коробченко проецирует и на свою работу министра, что дает возможность искать подчас нестандартные пути на госслужбе Фото: rais.tatarstan.ru

На самом деле признание эффективности работы властей Татарстана можно и нужно масштабировать далеко за пределы сферы промышленности. Еще Минтимер Шаймиев сформировал основы татарстанской школы эффективных управленцев, которую продолжает развивать и Рустам Минниханов.

Одним из свидетельств эффективности данной работы является востребованность татарстанских кадров в столице. Достаточно вспомнить тот факт, что действующим заместителем министра промышленности и торговли РФ является Альберт Каримов. С 2015 по 2022 год он занимал пост вице-премьера Татарстана и возглавлял республиканский Минпромторг.

В свою очередь Ирек Файзуллин, еще один выходец татарстанской школы управленцев, занимает пост министра строительства и ЖКХ России. В республике занимал аналогичный пост с 2010 по 2020 год. Также был главным архитектором Татарстана.

В этом ряду татарстанских кадров, работающих на самых высоких российских должностях, особое место занимает заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Он курирует сферу строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Список можно продолжать, но мы зафиксируем главное. Управленческая модель Татарстана показывает эффективность, как и ее главные действующие лица.

В последнее время мы уже привыкли, что ночью / утром, порой несколько дней подряд, на территории Татарстана объявляют режим «Беспилотная опасность». Фото: © «Татар-информ»

Беспилотной безопасности необходима дорожная карта

Агонизирующий киевский режим в условиях неудач на фронте и иссякающих поставок западного оружия сделал ставку на производство беспилотников. За счет массовости киевские БПЛА долетают на данный момент до многих регионов страны.

Татарстан в этом ряду не является исключением. В последнее время мы уже привыкли, что ночью / утром, порой несколько дней подряд, на территории Татарстана объявляют режим «Беспилотная опасность». Но эффективная работа республиканских властей позволяет сдерживать угрозу.

На этой неделе вице-премьер РТ, руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров на расширенной коллегии Минцифры указал на проблемы с мобильной связью в периоды объявления режима беспилотной безопасности.

«В Татарстане возникают вопросы во время режима беспилотной опасности. Бывает, что при ограничении интернета пропадает вся мобильная связь. Нам нужно разработать решения, которые бы позволили сохранить телефонную мобильную связь. Как минимум таким образом мы обеспечим коммуникацию во время чрезвычайных ситуаций и ускорим принятие решений», – отметил Гафаров.

Шамиль Гафаров: «Бывает, что при ограничении интернета пропадает вся мобильная связь. Нам нужно разработать решения, которые бы позволили сохранить телефонную мобильную связь» Фото: предоставлено пресс-службой Минцифры РТ

Шамиль Гафаров, как известно, обладает в Татарстане колоссальным влиянием и специализируется на самых сложных вопросах во властных структурах республики. Он уже много лет курирует работу республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в РТ. За время этой работы на дорогах Татарстана существенно снизились аварийность и смертность в результате ДТП. Кроме того, он играл одну из ключевых ролей при проведении Саммита стран БРИКС в Казани. Учитывая этот бэкграунд, можно быть уверенным, что под руководством Гафарова будет выработана некая дорожная карта, при которой республика будет проходить с минимальными потерями те же режимы «Беспилотной опасности».

«Цифровой команде» Татарстана также предстоит большая работа и на выборах Раиса Татарстана, а также муниципальных депутатов 14 сентября.

«Обеспечить цифровую безопасность на выборах в сентябре – это наша главная задача. Все моменты должны быть на постоянном контроле. В том числе защита от иностранных атак. Это покажет уровень профессиональной готовности цифровой команды Татарстана», – отметил Гафаров.

Прием документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборы Раиса Татарстана, завершился накануне в 18:00 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приняты документы кандидатов на выборы Раиса Татарстана

Между тем в Татарстане неумолимо приближаются выборы. Помимо Раиса республики 14 сентября жителям Татарстана предстоит избрать депутата Государственного Совета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу (Набережные Челны) и 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Прием документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборы Раиса Татарстана, завершился накануне в 18:00.

Выдвинуто четыре кандидата от политических партий – Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от «Единой России», Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Все кандидаты уже представили документы в ЦИК РТ. Далее предстоит процедура регистрации кандидатов. Именно по итогам следующего этапа и будет сформирован итоговый избирательный бюллетень.

На выборы муниципальных депутатов, по данным на 8 июля, выдвинулись более 620 кандидатов. Из них 12 представляют партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», 207 – «Единую Россию», 407 – самовыдвиженцы.

Фарид Мухаметшин: «Должны быть выдвинуты люди, способные решать непростые задачи на муниципальном уровне и на уровне республики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Своим мнением о предстоящих выборах поделился Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента.

«Эта избирательная кампания для нас очень ответственная. На предстоящие пять лет выбираем Раиса Татарстана и 7,5 тыс. депутатов представительных органов муниципальных образований. Избирательная кампания должна пройти успешно, при активном участии избирателей. Должны быть выдвинуты люди, способные решать непростые задачи на муниципальном уровне и на уровне республики», – сказал он.

Единый день голосования в Татарстане будет не только политическим событием, но также культурным и социальным. Например, на набережной Казанки создан общественный информационный центр «Точка выбора», где любой желающий может узнать о выборах Раиса Татарстана, а также принять участие в открытых мероприятиях, встречах с экспертами, мастер-классах и открытых кинопоказах, которые проводят каждую пятницу.

Также объявлен конкурс «Всей семьей на выборы». Для участия необходимо снять одноминутный ролик с рассказом о своей семье.

В стране в целом очень большое внимание уделяется вопросам демографии. Отсюда и укрепление идеологии традиционных семейных ценностей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Творческий подход Татарстана к проблемам демографии

Тема семьи в Татарстане достойна отдельной главы в нашем обзоре. Дело в том, что с 1 по 8 июля в республике проходила «Семейная неделя». В ее рамках было проведено более 600 мероприятий: концертов, мастер-классов, выставок, викторин и так далее.

«Семейная неделя» в Татарстане завершилась масштабным празднованием в Казани Дня семьи, любви и верности 8 июля.

В стране в целом очень большое внимание уделяется вопросам демографии. Отсюда и укрепление идеологии традиционных семейных ценностей.

По всей стране проводятся соответствующие мероприятия, но Татарстан, традиционно, решает вопрос не для галочки, а подходит творчески. «Семейная неделя» – яркий пример этого процесса.

Акцент на укреплении института семьи делается и в рамках масштабного проекта «Лето в Татарстане». Проводятся сотни мероприятий – спортивных, образовательных, культурных. Все это делается для общения татарстанцев между собой и единения общества. В конечном счете такие проекты также должны дать и положительный демографический эффект.

В Татарстане стартовал фестиваль добрососедства «Наш двор», на котором подведут пятилетние итоги одноименной программы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане также стартовал фестиваль добрососедства «Наш двор», на котором подведут пятилетние итоги одноименной программы. Она реализуется в Татарстане с 2020 года по поручению Рустама Минниханова. По данным на июль 2025 года, она уже охватила 5 174 двора по всей республике.

С самого начала сами жители многоквартирных домов участвовали в проектировке своих общественных пространств. Обстановка во многих из таких дворов принципиально изменилась не только в плане благоустройства, в них появилась новая атмосфера: люди чаще гуляют семьями, с друзьями, общаются и знакомятся.

Суперкубок России по футболу для Казани не праздник, а проза жизни

Сегодня на казанском стадионе «Ак Барс Арена» пройдет матч за Суперкубок России. В нем сыграют победитель кубка страны – московский ЦСКА и чемпион России ФК «Краснодар». Начало матча – в 18:00.

Сразу скажем: это уже второй Суперкубок России, который пройдет в Казани. Ранее, в 2023 году, питерский «Зенит» в серии пенальти обыграл в столице Татарстана все тот же московский ЦСКА и завоевал трофей. Посмотрим, смогут ли «армейцы» со второй попытки взять кубок в Казани.

Сегодня на казанском стадионе «Ак Барс Арена» пройдет матч за Суперкубок России Фото: media.rfs.ru

Если во многих городах России проведение такого матча стало бы центральным спортивным событием года, то для Казани это скорее проза жизни. Не случайно столица Татарстана носит неофициальный статус спортивной столицы России. По количеству чемпионов России в различных командных видах спорта конкуренцию Казани может составить лишь Москва.

Помимо этого, здесь проходили крупнейшие мировые события, такие как Универсиада-2013, Кубок Конфедераций, чемпионат мира по футболу – 2018 и многое другое.

С 2022 года российский спорт живет под санкциями. И тем не менее именно Казань провела крупнейшее международное соревнование на территории России в 2024 году. Речь об Играх стран БРИКС. Причем казанские соревнования стали самыми масштабными в истории Игр БРИКС.

В этом году Казань сосредоточилась на статусных чемпионатах страны по лыжным гонкам, велоспорту и далее по списку. Богатый опыт проведения соревнований любого уровня позволил Татарстану обзавестись такой инфраструктурой, которая без больших вложений позволяет провести в Казани Олимпийские игры. Как летние, так и зимние.