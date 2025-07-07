В Татарстане стартует конкурс «Всей семьей на выборы»

В Татарстане сегодня стартует конкурс «Всей семьей на выборы». Проект реализуется при поддержке ЦИК РТ и Управления ЗАГС при Кабинете Министров РТ. Об этом сообщил сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» на Кремлевской набережной председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Если в прошлом году мы говорили, что в конкурсе могут принять участие многодетные семьи, то сейчас любая семья, которая захочет рассказать о том, как они хотят пойти на выборы и проголосовать», – заявил глава Центризбиркома.

Для участия в конкурсе необходимо снять одноминутный ролик с рассказом о своей семье. «Это презентация семьи и ее отношения к системе выборов, к участию в выборах. В конце ролика нужно сказать: «Наша семья идет на выборы», – уточнил Кондратьев.

Видеоролики нужно отправить на официальный сайт Центральной избирательной комиссии РТ. Их оценит специальная комиссия. Итоги конкурса подведут до конца августа.

В прошлом году около 50 семей приняли участие в этом конкурсе.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.