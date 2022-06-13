«Рубин» подписал контракт с белорусским защитником Мартыновичем

«Рубин» подписал контракт с бывшим защитником «Краснодара» Александром Мартыновичем. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что контракт с 34-летним белорусом рассчитан на два года, а сам футболист присоединился к казанскому клубу в статусе свободного агента.

Ранее защитник выступал за «Краснодар», в составе которого он играл на протяжении 12 лет. В минувшем сезоне белорус провел в составе «быков» 8 матчей.

Стоит отметить, что в это межсезонье «Рубин» уже подписал контракты сразу с шестью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым, Артемом Поповым и Джоэлем Фамейе.

Ранее в связи с истечением срока контракта команду Леонида Слуцкого покинули Владислав Игнатьев и Георгий Зотов.