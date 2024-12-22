Кузьмичева: «Тема материнства и детства — это главный приоритет нашей страны»

Крепкая семья является залогом стабильности и процветания государства, именно поэтому так важно сохранять традиционные семейные ценности. Такое мнение в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!» высказала председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.

«Серьезным вниманием были окружены многодетные семьи, трудовые династии, семьи, чьи близкие находятся в зоне специальной военной операции, наши молодые семьи. И, несмотря на то, что 2024 год, объявленный Президентом [России Владимиром Путиным] Годом семьи, завершается, думаю, что очень многие начинания в новом году будут продолжены, ведь тема поддержки материнства, детства никуда не уйдет. И сегодня это главный приоритет нашей страны», — сказала Кузьмичева.

Она также поздравила татарстанцев с Новым годом от имени Федерации профсоюзов республики.

«Пусть 2025 год пойдет в наши дома с миром и согласием, принесет нам семейный уют, достаток. Я всем желаю крепкого здоровья, мирного неба, счастья и удачи во всех наших надеждах и начинаниях», — заключила Елена Кузьмичева.