Кузьмичева: Электронная Доска почета Татарстана – это уважение к человеку труда

Скриншот трансляции ТНВ

Электронная Доска почета Татарстана стала способом выразить благодарность людям труда и отметить их вклад в развитие республики. Об этом в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» заявила председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева.

«То, что по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова запустилась электронная Доска почета, – это слова благодарности и уважения человеку труда. Наши предприятия и первичные профсоюзные организации активно выдвигают своих работников», – отметила она.

Скриншот трансляции ТНВ

По ее словам, традиция чествовать лучших работников существует на предприятиях республики уже много лет.

«Главный смысл – это чествование человека труда, слова благодарности человеку труда. На наших предприятиях и в организациях сохранилась традиция чествования работников, во многих сохранились Доски почета», – рассказала Кузьмичева.

Председатель Федерации профсоюзов РТ подчеркнула, что главное в проекте – внимание к людям и результатам их работы.

«Я считаю, что главное – то, что мы ценим труд работников наших организаций. Замечательно, что во многих организациях и на предприятиях идет такое активное выдвижение», – заключила она.