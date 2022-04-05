Тарасова из Казани подала апелляцию в CAS на отстранение от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) официально сообщил о получении десяти апелляций от российских спортсменов на отстранение от международных соревнований.

В списке фигурирует казанская фигуристка Евгения Тарасова, которая выступает в парном катании. Ее партнер Владимир Морозов также подал соответствующую апелляцию.

Помимо них, обжаловать решение международных федераций попробуют Семён Елистратов и Ангелина Голикова.

Также апелляции подали представители российского футбола, спортивной гимнастики, прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе к международной и европейской федерациям гимнастики. В списках фигурируют Никита Нагорный, Ангелина Мельникова, Михаил Заломин, Виталий Иванчук и Ирина Караваева.

Отдельные апелляции также оформили Союз биатлонистов России, федерации академической гребли и регби. Также зафиксирована апелляция Олимпийского комитета России о пропуске россиянами зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.