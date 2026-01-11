«Нейро-снег фест»: в Казани жителей научили создавать цифровые открытки с помощью ИИ

В казанском Парке Тысячелетия сегодня прошел фестиваль «Нейро-снег фест». Участников научили создавать анимированные поздравительные открытки на основе собственных фотографий с помощью нейросетей.

Организовал мероприятие казанский кампус «Школы 21» при поддержке администраций Вахитовского и Приволжского районов города. Фестиваль был проведен в рамках зимнего сезона конкурса «Курше».

Участники начали с выполнения заданий квеста по парку, сделав тематические фотографии на телефон. Эти кадры затем стали основой для цифровых открыток, которые создавались на воркшопе «Магия технологий».

«Мы решили познакомить население с искусственным интеллектом как с темой номер один, но в формате фотоохоты. Цель – дать не только позитивные эмоции, но и практический навык: человек уходит с реальным умением создавать контент с помощью ИИ», – объяснила идею руководитель казанской «Школы 21» Юлия Вершинина.

Она пояснила, что организаторы хотели приурочить мероприятие к новогодним праздникам, поскольку это – время встреч с друзьями и возможность сделать значимый подарок.

«Мы не просто развлекали гостей – мы давали им в руки работающий инструмент. Теперь каждый из участников сможет самостоятельно создавать открытки, анимации или даже небольшие видеопоздравления, понимая логику работы нейросетей», – подчеркнула она.

Она также добавила, что такой формат – лишь первый шаг.

«Это способ мягко, через творчество, снять барьер перед технологиями и показать, что ИИ – это не страшно и не сложно. Это следующий уровень цифровой грамотности, доступный каждому», – сказала Вершинина.

Участники учились работать с нейросетями на мастер-классе под руководством внештатного эксперта по ИИ «Школы 21» Якова Кротова. Процесс включил в себя написание текстовых запросов (промтов), генерацию изображений на их основе и обработку фотографий, сделанных во время фотоохоты, для создания анимированных поздравительных открыток.

«Сегодня мы превращаем фотографии с квеста в новогодние открытки с помощью ИИ. Учимся писать промты, создаем графику и в завершение оживляем результаты. Мы показываем, как эффективно работать с несколькими нейросетевыми инструментами», – пояснил Кротов.

Особый акцент эксперт сделал на финальном этапе работы.

«Самое впечатляющее для многих – это момент, когда статичная фотография с зимней прогулки буквально оживает, превращаясь в мини-историю. Мы показали, как несколько инструментов связываются в цепочку: от генерации фона и стилистики до анимации. Это и есть суть современного цифрового творчества – ты не просто пользуешься готовым фильтром, а проектируешь результат», – добавил он.

В завершение он выразил уверенность, что подобные форматы меняют восприятие технологий.

«Когда человек за полтора часа проходит весь путь от идеи до готовой анимированной открытки, миф о сложности ИИ рассеивается. Он уходит с пониманием, что это всего лишь новый инструмент в его руках – мощный, но подконтрольный», – отметил «Татар-информу» эксперт по ИИ Яков Кротов.

Участники ушли с мероприятия с созданными собственными руками цифровыми открытками и базовым пониманием принципов работы генеративного искусственного интеллекта. Впечатлениями от мероприятия поделился ученик «Школы 21» Ришат Шарипов.

«Интересно, как правильно составлять запрос в нейросетях, потому что от этого зависит весь результат. Многие люди не знали, как работать с этими технологиями, а здесь мы познакомились с основами работы и даже научились делать поздравительные открытки близким», – рассказал мужчина.

Фото и видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»