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Курсанты танкового училища проголосовали на выборах в Госсовет РТ
Сегодня курсанты Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана. Для них был организован специальный избирательный участок в стенах Казанского государственного института культуры.
Строем будущие танкисты отправились голосовать, в восемь утра они уже были на своем избирательном участке. Стоит отметить, что сегодня в России отмечается День танкиста, который стал отличным началом дня для курсантов, начавших его с исполнения своего гражданского долга.
Курсанты быстро получали бюллетени, шли в кабинки для голосования и так же организованно выполняли все необходимые действия. Вся процедура занимала у них всего несколько минут.
Сегодня будущие танкисты также помогают в работе избирательной комиссии. Эта традиция существует уже несколько лет.
«От лица Казанского государственного института культуры и Министерства культуры Российской Федерации я хотел бы поздравить наших друзей, наших защитников. Уже много лет мы работаем на наших избирательных участках №283 и 340. Огромное им спасибо, они всегда нам помогают, и мы всегда им стараемся помочь. Эта дружба крепнет. За несколько лет нашей совместной работы случалось и такое, что курсанты и наши девушки-студентки создавали семьи», – рассказал председатель 283-го избирательного участка Наиль Сагдеев.
Он пожелал танкистам в их профессиональный праздник мирного неба над головой и всегда возвращаться домой невредимыми.
Каждое второе воскресенье сентября танкисты отмечают свой профессиональный праздник. Эта традиция берет свое начало 78 лет назад, когда по Красной площади впервые прошли подразделения 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Это событие стало уникальным и масштабным для столицы.
Танковые войска – главная ударная сила Сухопутных войск ВС России. Их девиз: «Броня крепка и танки наши быстры» – их силы и знания чрезвычайно важны во все времена. Среди выпускников Казанского танкового училища – Герои Советского Союза и России. Больше десятка из них получили высшие звания, исполняя свой долг на новых территориях.
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