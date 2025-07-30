Курсанты центра «ВОИН» из РТ начали подготовку ко Всероссийским соревнованиям

Команда татарстанского филиала центра «ВОИН» начала подготовку к отборочному этапу Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа».

Отборочный этап пройдет в Волгоградской области с 29 по 1 сентября. В нем примут участие более 200 курсантов из всех региональных филиалов центра «ВОИН». Финал соревнований состоится в Якутии с 15 по 22 сентября.

Курсантам предстоит пройти 9 заданий, среди которых – полоса препятствий, разжигание костра, первая помощь, управление БПЛА, передвижение на поле, разминирование и другие.

«Центр “ВОИН” создан по поручению Президента России, чтобы сделать нашу молодежь и страну сильнее. Соревнования “Путь ВОИНа” – собственный большой проект Центра “ВОИН”. Они организуются впервые и станут одними из самых крупных состязаний для наших курсантов», – отметил зампред Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО, председатель Наблюдательного совета центра «ВОИН» Юрий Трутнев.

По словам командира центра Андраника Гаспаряна, такие соревнования формируют у молодежи особый патриотический дух.

«Здесь важны командная работа, лидерство, умение принимать решения в сложных ситуациях и брать ответственность за их исполнение. Уверен, что такие соревнования будут интересны и полезны для нашего подрастающего поколения. Будем проводить их ежегодно», – сказал он.

Как устроена уникальная система военно-патриотического воспитания в татарстанском филиале, в интервью «Татар-информу» рассказывал директор центра Алексей Бламыков.