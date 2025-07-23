«Реанимация, БПЛА и разминирование полей»: как в Татарстане учат курсантов центра «ВОИН»

В центре «ВОИН» школьников учат не только стрелять и оказывать первую помощь, но и работать с беспилотниками, ориентироваться на местности и даже разминировать поля. Как устроена уникальная система военно-патриотического воспитания в татарстанском филиале, в интервью «Татар-информу» рассказал директор центра Алексей Бламыков.





В центре «ВОИН» молодежь от 14 до 35 лет, включая школьников и студентов, обучают по различным программам

Фото: предоставлено пресс-службой центра «ВОИН»

Что такое центр «ВОИН»?

Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» в Татарстане работает уже несколько лет. В нем молодежь от 14 до 35 лет, включая школьников и студентов, обучают по различным программам, в том числе работе с БПЛА, тактической медицине и даже саперному делу. О том, как устроена работа центра, «Татар-информу» рассказал директор центра «ВОИН» в Республике Татарстан Алексей Бламыков.

«Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко выступили с инициативой перед президентом о необходимости создания Центра развития военно-патриотической работы и воспитания молодежи в стране. И это предложение было поддержано и одобрено Владимиром Путиным, дано соответствующее поручение», – рассказал об идее центра Алексей Бламыков.

Первые 12 региональных отделений Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» у нас в стране открылись в Татарстане, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Бурятии, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО в мае 2023 года.

Алексей Бламыков: «Десять регионов РФ поддержали инициативу в экспериментальном порядке сформировать подобные центры и набрали по 20 кандидатов на должности инструкторов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Под конец 2022 года был набор. Десять регионов РФ поддержали инициативу в экспериментальном порядке сформировать подобные центры и набрали по 20 кандидатов на должности инструкторов этого центра. После этого меня в том числе отправили в Российский университет спецназа в Гудермесе, и потом мы еще прошли подготовку на базе Московского государственного педагогического университета. Таким образом, мы получили компетенцию преподавать профессионально в образовательных учреждениях и выступать перед детьми», – поделился Алексей Бламыков.

Отличительная особенность инструкторов в татарстанском филиале центра «ВОИН» состоит в том, что преподают военные дисциплины ветераны боевых действий и конфликтов прошлых лет, а также ветераны СВО.

«Все наши инструкторы проходили военную службу и знают о ней не понаслышке, у нас уже более тридцати образовательных программ, утвержденных в Министерстве просвещения РФ. Обучаем мы на профессиональном уровне. Это отмечают и в Минобре РТ, которые с радостью приглашают нас в школы и техникумы. Ректоры институтов приглашают нас к себе для того, чтобы мы могли, пообщавшись со студентами, со школьниками, преподать в довольно интересной практико-ориентированной форме те знания, которыми обладаем», – рассказал он.

«Все наши инструкторы проходили военную службу и знают о ней не понаслышке» Фото: предоставлено пресс-службой центра «ВОИН»

С 1 сентября прошлого года в школах вместо ОБЖ был введен новый предмет – «Основы безопасности и защиты Родины».

«По поручению правительства Минобразования РТ привлекло нас в качестве специалистов для обучения учителей к введению нового предмета в рамках этой дисциплины. И в нашем центре существует учебный отдел, где работают методисты с педагогическим образованием, в связи с этим мы и пишем программы, и разрабатываем методическую начинку для этих занятий. Предметы новые, а нужных компетенций у учителей и соответствующей литературы толком не было», – рассказал Алексей Бламыков.

Все наработки филиала центра «ВОИН» легли в основу для обучения преподавателей в Татарстане, чтобы они смогли осваивать новый предмет по новым методическим материалам.

Обучать заинтересовавшихся школьников начинают с 14-летнего возраста, так как ребята помладше еще не готовы к дисциплинам, которые предстоит освоить Фото: предоставлено пресс-службой центра «ВОИН»

«Прошедшие обучение получат 5 баллов к ЕГЭ при поступлении в КФУ»

Алексей Бламыков отметил, что обучать заинтересовавшихся школьников начинают с 14-летнего возраста, так как ребята помладше еще не готовы к дисциплинам, которые предстоит освоить. А максимальная планка по возрасту для обучения – 35 лет. Сейчас в центре «ВОИН» есть 4 основных направления:

Тактическая подготовка

Пилотирование БПЛА

Огневая подготовка

Тактическая медицина

Внутри этих направлений – занятия по организации связи, инженерная подготовка, военно-спортивные игры и другие. Большинство из этих навыков применимы в обычной жизни, особенно тактическая медицина и ориентирование на местности, они в критической ситуации могут спасти школьникам жизнь или помочь спасти жизнь товарищу.

«Сейчас мы осваиваем еще одно направление – снайперское дело. Есть потребность в новых программах обучения, ребята хотят дальше развиваться, Поэтому мы и формируем программы именно для тех ребят, которые хотят двигаться дальше в том или ином направлении. Наши курсы делятся на базовые и продвинутые», – рассказал Алексей Бламыков.

«Сейчас мы осваиваем еще одно направление – снайперское дело. Есть потребность в новых программах обучения, ребята хотят дальше развиваться» Фото: предоставлено пресс-службой центра «ВОИН»

Филиал центра «ВОИН» в Татарстане для открытия нового направления по снайперскому делу уже закупил пневматические винтовки, методическую часть программы сейчас дорабатывают специалисты. С началом учебного года у всех желающих будет возможность узнать, как работают снайперы.

«Мы ребятам можем рассказать о том, как отслеживать траекторию полета пули, как грамотно высчитать расстояние до цели, учесть поправки на ветер и другие погодные условия. Все это у нас есть в перспективе, и мы будем готовы внедрить это в обучение, все рассказать и показать», – добавил он.

Занятия центра практико-ориентированные, это означает, что, несмотря на наличие теоретических занятий, большее внимание уделяется практике. Например, при изучении БПЛА школьники проходят теоретическую часть, разбирают беспилотник на составляющие, смотрят, как он устроен, сами его собирают и делают модификации.

«Все делается своими руками для того, чтобы вне класса знания не улетучились и не забылись, а переросли в полноценные навыки. И в случае какой-то стрессовой бытовой ситуации наши выпускники, курсанты, ученики, не растерялись, а могли действовать уже практически на автомате и применить свои знания», – дополнил он.

Приятным бонусом для школьников станет то, что в завершение обучения в центре «ВОИН» выдается сертификат об успешном освоении курса. Он добавляет 5 баллов к ЕГЭ при поступлении в КФУ.

Филиал центра «ВОИН» в Татарстане для открытия нового направления по снайперскому делу закупил пневматические винтовки, методическую часть программы дорабатывают специалисты Фото: предоставлено пресс-службой центра «ВОИН»

Реанимация манекенов, разминирование полей и изучение фортификационных сооружений

Что же скрывается за этими «направлениями»? Алексей Бламыков углубился и рассказал подробнее о программах, через которые проходят слушатели курсов.

«Для примера возьмем основы огневой подготовки – популярное направление, одно из первых и самых массовых у нас. Большинство сразу представляет себе монотонные занятия по сборке-разборке автомата и на этом всё. Сборка-разборка – основы основ, но, помимо этого, наши курсанты изучают различные модели вооружения и модификации различных автоматов», – сказал он.

Курсантам демонстрируют, как обращаться с оружием, какие у него есть возможности, прицельная дальность, как, какую позицию и в какой ситуации лучше использовать для стрельбы.

«Пострелять ребята могут в нашем интерактивном тире. Наши инструкторы могут научить, рассказать и показать, как правильно целиться, как попадать, как не бояться выстрела и достигать цели», – дополнил Алексей Бламыков.

Тактическая подготовка – это ориентирование на местности и по картам. Это, по словам директора центра «ВОИН», самые базовые навыки, чтобы просто не заблудиться.

Тактическая подготовка – это ориентирование на местности и по картам, самые базовые навыки, чтобы просто не заблудиться Фото: предоставлено пресс-службой центра «ВОИН»

«Рассказываем и показываем о том, как пользоваться радиосвязью. Какие есть возможности контактирования с другими ребятами, участниками учебного процесса, для того, чтобы можно было действовать слаженно в команде. Также наши курсанты изучают передвижение на поле боя, виды укрытий, в том числе укрытия от БПЛА», – сказал он.

Курсанты изучают фортификационные сооружения, все виды окопов и для чего они нужны. Во время инженерной подготовки учатся минированию-разминированию участков местности, их цель – знать, как можно себя обезопасить и не стать жертвой таких моментов.

«Тактическая медицина применяется, безусловно, в военных целях на поле боя, для спасения жизни бойцов, военнослужащих. Курсанты при обучении попадают по легенде в различные ситуации, когда надо спасти товарища, оказать себе помощь, остановить кровотечение и много других аспектов», – рассказал Алексей Бламыков.

Если навыки тактической медицины применимы в основном на поле боя, то есть отдельный курс по оказанию первой помощи в гражданской жизни.

«Есть некоторые отличия, и мы об этом рассказываем. Например, не каждому человеку можно дать все виды таблеток, у него может быть аллергия, и к такой ситуации тоже надо быть подготовленным. С учетом каждой ситуации у нас есть материальная база в виде манекенов, и сердечно-легочная реанимация, и как можно вывести человека из шокового состояния, что делать, если человек поперхнулся, различные приемы освобождения дыхательных путей, прием Геймлиха и прочее. Наши курсанты готовы к любой ситуации», – добавил он.

Одно из самых популярных направлений, по его словам, – это изучение и управление беспилотной техникой.

«Техника развивается не по дням, а по часам, как в сказке. Если раньше это воспринималось просто как игрушка, то на сегодняшний день это является грозным видом оружия и применяется в том числе и на поле боя. Какие технические характеристики, как развивается эта техника, какие есть ее модификации, способы ее применения, в том числе и в гражданской отрасли, и способы защиты от нее. И на сегодняшний день мы не только рассматриваем летательную технику, но также наземную и надводную», – рассказал Алексей Бламыков.

Разделения по полу для курсантов нет. В равной мере с интересом получают новые навыки парни и девушки Фото: предоставлено пресс-службой центра «ВОИН»

«Покрывать себя надо не татуировками, а славой»

Практические навыки школьники и студенты колледжей применяют и на крупных соревнованиях, например на всем известной «Зарнице 2.0». Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане прошел финал военно-патриотической игры, в которой приняли участие 200 лучших игроков со всего Татарстана – всего 20 команд из различных учебных заведений республики.

Отдельно Алексей Бламыков обратил внимание, что разделения по полу для курсантов нет. В равной мере с интересом получают новые навыки парни и девушки.

«В ‘’Зарницу’’ были вовлечены 82 тысячи школьников из Татарстана в этом году. Одна команда включает в себя всего 10 человек, по условиям игры это должны быть 8 мальчиков и 2 девочки. То есть девочки обязательно тоже участвуют. Здесь нет никаких ограничений. Если в советское время на ‘’Зарнице’’ девочкам отводилась роль санитарок, например, то сейчас они активно осваивают навыки и операторов БПЛА, и штурмовиков, и снайперов, и саперное дело изучают, все это им подвластно», – рассказал Алексей Бламыков.

Больше всего девочек привлекает изучение работы БПЛА, а мальчикам, так как они любят оружие, больше интересна огневая подготовка. Директор центра «ВОИН» в РТ рассказал, что иногда случаются забавные моменты. Несмотря на то что девочки любят собирать и разбирать оружие на скорость, у некоторых возникают трудности из-за маникюра. Но огня у них в глаза не убавляется, в обучение вливаются также с интересом.

«Саму философию, которая преподается, ребята могут почувствовать на нашем обучении. Мы говорим им на занятиях о том, что покрывать себя надо не татуировками, а славой. Удивительным для нас было открытие побочного эффекта у ребят от наших занятий. Директора школ говорят о том, что после общения с нашими инструкторами, например, ребята, которые стояли в том числе на учете комиссии по делам несовершеннолетних, исправляются, их снимают оттуда», – отметил Алексей Бламыков.

У каждого инструктора есть свой уникальный жизненный опыт, которым он делится с курсантами Фото: предоставлено пресс-службой центра «ВОИН»

Он уверен, что школьникам и студентам колледжей просто не хватало в жизни нормального, обычного общения с нормальными людьми с правильно поставленной жизненной установкой.

«Наши инструкторы, общаясь, просто становятся кумирами для детей. Они при общении с ребятами представляются своими позывными, например Медведь или Зима. Мы проводим ротации. Если, например, наш инструктор был в одной школе, мы его переводим в другую, сюда помещаем нового инструктора для того, чтобы ребята могли посмотреть, пообщаться со всеми», – добавил он.

У каждого инструктора, отметил он, есть свой уникальный жизненный опыт, которым он делится с курсантами.

«После завершения обучения у нас мы стараемся не просто прощаться с ребятами и набирать новых, мы стараемся тех ребят, которых обучили, тоже оставлять в сфере своего круга общения. Мы им предлагаем другие программы – более развитые, более продвинутые. Ребятам тоже это интересно, они с радостью общаются с нашими инструкторами, получают новые знания и достигают новых высот», – подытожил он.