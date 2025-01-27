«Курсант, вези-ка мне на дачу перегной»: в Казани судят экс-главу учебного центра ФПС

В Казани стартовал судебный процесс по делу бывшего начальника учебного центра федеральной противопожарной службы по Татарстану. Его обвиняют в эксплуатации курсантов в личных целях, а также в присвоении премий и арендной платы. Подробнее в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Ты, курсант, делаешь мне трубы, а ты – подвезешь мою подругу»

Приволжский суд Казани начал рассмотривать дело экс-начальника учебного центра федеральной противопожарной службы (ФПС) по Татарстану Мансура Кантемирова. Его обвиняют в присвоении или растрате, служебном подлоге и злоупотреблением полномочиями.

Версию обвинения сегодня овзучил помощник прокурора Приволжского района Ирек Вахитов. Он рассказал суду, что по версии следствия, Кантемиров через подчиненного составил подложный протокол с указанием в нем премии в 60 тысяч рублей. Протокол составила один из нынешних свидетелей по делу Захарова, которая даже не являлась сотрудницей центра.

Захарова рассказала суду, что приходила устраиваться на работу в центр, но потом передумала и забрала свои документы. Основываясь на личных данных Захаровой, Кантемиров заполнил протокол и, якобы собрал подписи других членов комиссии, которые есть в этом протоколе. В действительности, по версии следствия, он сам заполнил документ и отправил его на согласование в МЧС в Москву. Таким образом Кантемиров совершил служебный подлог – это первый эпизод обвинения в присвоении.

Один из самых интересных эпизодов в этом деле связан с злоупотреблением полномочиями. По версии следствия, Кантемиров устроил курсантам центра в учебное время «трудовой лагерь» – один из курсантов возил его сожительницу на машине, другой – отгружал перегной на даче, а еще двое мужчин проводили трубы и подключали стиральную машину в доме сына Кантемирова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Курсанты помогали, но денег не брал»

Второй эпизод из обвинения в растрате на 172 тысячи рублей связан с тем же центром, где работал Кантемиров. По версии следствия, он получил деньги от ООО «Версаль» – фирмы, которая арендует столовую. В 2022 году Кантемиров заключил договор аренды с фирмой на 11 месяцев, когда срок договора истек пошел к ним за наличкой. Он потребовал в счет аренды и коммунальных платежей 172 тысячи рублей, но не потратил на оплату счетов, а присвоил.

На заседании Кантемиров заявил, что вину не признает, а в разговоре с адвокатом сказал, что ему «накинули лишнего».

«Деньги не присваивал, ребята да, помогали», – сказал он в суде.

На заседание сегодня также пришли его бывшие коллеги, одну из которых допросили, как пострадавшую, двоих других, как свидетелей.

Бывший заместитель Кантемирова, а ныне исполяющая обязанности главы центра Альфия Садыкова рассказала суду, что, как и все, о ситуации с бывшим руководителем узнала из слухов, но верит только фактам. Она не была свидетелем ни одного преступления.

«Мы хорошо работали вместе 7 лет, в последний год стало уже тяжеловато. Часто ссорились, но, несмотря на это, приходилось работать. Оба делали вид, что ничего не произошло, не знаю, почему так получилось. Все проблемы удавалось решать. К столовой и премиям я отношения не имела, никогда этим не занималась», – сказала она.

Стоит отметить, что на допросе у следователя, который сегодня зачитал государственный обвинитель, Альфия Садыкова вспоминала слова Кантемирова, который называл себя «непотопляемым». Также он, по ее словам, говорил ей: «Столовая тебя не касается».

Главный бухгалтер, которую допросили следующей, рассказала, что Кантемиров – хороший человек, шел на уступки сотрудникам. Отпускал, если нужно было в больницу, или случались непредвиденные обстоятельства, и работать с ним было приятно.