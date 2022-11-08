В российских школах и колледжах может появиться курс начальной военной подготовки

Минпросвещения России разрабатывает отдельный учебный курс начальной военной подготовки в школах и колледжах. Занятия будут проводиться в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны, сообщает ТАСС.

«В настоящее время организована разработка учебного курса НВП [начальной военной подготовки] в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны в образовательных организациях», – сказано в ответе министерства руководителю фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову.

В ведомстве отметили, что продолжительность курса составляет 35 часов в течение пяти дней.

Ранее сообщалось, что модуль по начальной военной подготовке появится в рамках школьной программы по ОБЖ. Ученики 10-11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую помощь в бою, изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5.

В начале октября депутаты Госдумы Яна Лантратова и Владимир Павлов обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой вернуть предмет «Начальная военная подготовка» в учебную программу школ.